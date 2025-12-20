ポニーキャニオンが、株式会社TOBEとの共同音楽レーベル RED ON（レッド オン）を設立。あわせて、TOBE MUSICの北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が同レーベルへ移籍することが発表された。

同レーベルは、国内外で音楽シーンが急速にボーダレス化する中、アーティストの創造性や表現の可能性を拡張することを目的として立ち上げられた。レーベル名の“RED”は「Resonance（共鳴／音の響き）」「Expression（表現）」「Destiny（運命）」の頭文字に由来し、新たな価値観を生む音楽表現を象徴している。

移籍が決まった北山は、レーベル新設に合わせて新たなアーティストビジュアルを公開。本ビジュアルは、これからの活動の方向性を示すものとなっている。また、北山は2026年春より、新たな表現とビジョンを掲げた連続リリースを予定している。

・株式会社TOBE 代表取締役 滝沢秀明 コメント

“RED”にはResonance（共鳴/音の響き）・Expression（表現）・Destiny（運命）という想いを込めています。

音が響き合い、人の心が動き、そして新たな運命が切り開かれていくそのすべてが交差する場所として、このレーベル名を考えさせていただきました。

そして、「RED ON」は、北山宏光にとって新たな挑戦のステージでもあります。これまで積み上げてきた経験と表現力に、新しい刺激と出会いを重ね、より自由に、より深く、自分自身の音と言葉を響かせていくそのような未来を共に創っていけることに大きな喜びを感じています。ここから始まる新しい表現を、ポニーキャニオン様と皆様と共に歩んでいければ幸いです。

・株式会社ポニーキャニオン 代表取締役社長 大熊一成 コメント

TOBE様の持つ新たなシーンを切り開く推進力と比類なきエンターテイメント力に感銘を受け、この度共同レーベルの設立をすることとなりました。お互いの強みを集結させ、目まぐるしく変動する国内外の音楽マーケットにアーティストの想いを込めた魅力ある作品を届ける事を目指します。新レーベルは北山宏光さんの作品で幕を開けます。多才な北山さんの新たな魅力をお見せ出来るようTOBE様とアクティブに連携して参ります。新レーベルRED ONに大いにご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）