日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12月16日、公式Instagramを更新し、都内ホテルで開催された年間表彰式「JLPGAアワード2025」に出席した選手たちのドレスアップ姿を公開した。投稿では、2025年シーズンを戦い抜いたトッププロたちが、普段のゴルフウエアとは一変した華やかな装いでフォトセッションに臨む様子が紹介されている。

【画像】「プレー時とのギャップがエグい」女子ゴルフ全日程終了、選手たちの“解放感”あふれる笑顔に反響

公開された画像の1枚には、淡いピンクのドレスに身を包んだ吉田優利（25）が、上品な笑顔でカメラの前に立つ姿が写っている。透け感のあるチュール素材と繊細な装飾が施されたドレスは柔らかな雰囲気を引き立て、落ち着いた立ち姿からは式典らしい気品も感じられる。投稿ではこのほか、金澤志奈（30）の肩出しドレス姿や、岩井明愛・千怜（23）の姉妹そろってのクールな装い、菅沼菜々（25）のアイドル並みのドレスアップショットも紹介されており、会場全体が華やかな空気に包まれていたことが伝わってくる。

【画像】ピンクのドレス姿で登場した吉田（画像はJLPGA公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「皆さんとても美しいですね 見とれます」「優利プロのピンク可愛いです」「皆さんドレスアップのレベルが上がってる」「ゴルフスタイルと違った一面も素晴らしいです」といった声が寄せられており、晴れの舞台で見せた選手たちの新たな一面に称賛が集まっている。