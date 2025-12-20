¡Ö°ßÄÙáç¤Î½é´ü¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
°ß¤ÎÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡Ö°ß¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤ÎÎ¢¤Ë°ßÄÙáç¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ßÄÙáç¤Ï¡¢°ß¤ÎÇ´Ëì¤¬°ß»À¤ä¾Ã²½¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤¯½ý¤Ä¤¡¢ÄÙ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤äÀü¹¦¡Ê°ß¤Ë·ê¤¬¤¢¤¯¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤äÄÃÄËÌô¡ÊNSAIDs¡Ë¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È¯¾É¤ä°²½¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¡¢°ß¤â¤¿¤ì¤ä¶»¤ä¤±¤Ê¤É¤È¶èÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ßÄÙáç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¸¶°ø¡¢½é´ü¾É¾õ¤È¿Ê¹Ô»þ¤Î¥µ¥¤¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÇÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸¡ºº¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
監修医師：
ÎÓ ÎÉÅµ¡Ê°å»Õ¡Ë
°ßÄÙáç¤Î³µÍ×
°ßÄÙáç¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©°ßÄÙáç¤È¤Ï¡¢°ß¤ÎÆâÂ¦¤òÊ¤¤¦Ç´Ëì¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¡¢ÁÈ¿¥¤¬¤¨¤°¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£°ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾ï¤Ë°ß»À¤ä¾Ã²½¹ÚÁÇ¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¾Ã²½¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶¯¤¤¾Ã²½±Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ´Ëì¤ò¼é¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÊËÉ¸æ°ø»Ò¡Ë¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¡¢°ßÊÉ¤¬¼«¤é¤Î»À¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±ê¾É¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢ÄÙáç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¼¤¤½ý¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ßÄÙáç¤Ï¡¢Àõ¤¤½ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ó¤é¤óÀ°ß±ê¤è¤ê¤â°ìÃÊ³¬½Å¤¤ÉÂÂÖ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤äÈÏ°Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤«¡¢½Ð·ì¤òÈ¼¤Ã¤ÆÉÏ·ì¤äÅÇ·ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢°ß¤ÎÊÉ¤¬´ÓÄÌ¤·¡¢Ê¢Ëì±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Àü¹¦¤Ø¿ÊÅ¸¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄÙáç¤Î¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°ßÄÙáç¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー¡¦¥Ô¥í¥ê¡Ê¥Ô¥í¥ê¶Ý¡Ë´¶À÷¤È¡¢ÄÃÄËÌô¡ÊNSAIDs¡Ë¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ï°ß¤ÎÇ´±ÕÁØ¤Ë¤¹¤ß¤Ä¤¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ÆÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹´ü´Ö´¶À÷¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÄÙáç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀáÄË¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëNSAIDs¡Ê¥í¥¥½¥×¥í¥Õ¥§¥ó¤ä¥¤¥Ö¥×¥í¥Õ¥§¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ßÇ´Ëì¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÊª¼Á¤Î»ºÀ¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ß»À¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÊ±ì¡¢²áÅÙ¤Ê°û¼ò¡¢¶¯¤¤Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê¿©À¸³è¤â°²½Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ßÄÙáç¤Ï¹¶·â°ø»Ò¡Ê°ß»À¡¦¥Ô¥í¥ê¶Ý¡Ë¤ÈËÉ¸æ°ø»Ò¡ÊÇ´±Õ¡¦·ìÎ®¡¦ºÆÀ¸Ç½ÎÏ¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤³¤ëÉÂµ¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ßÄÙáç¤Î¾É¾õ
°ßÄÙáç¤Î½é´ü¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°ßÄÙáç¤Î½é´ü¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¡¢°ß¤â¤¿¤ì¡¢¶»¤ä¤±¡¢¿©¸å¤ÎËÄËþ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¤¤¾É¾õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤ÏÆß¤¯»ýÂ³Åª¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ë¤È°ì»þÅª¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¸¶°ø¡×¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¡×¤È¸í²ò¤·¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶õÊ¢»þ¤äÌë´Ö¤ËÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÏÄË¤ß¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë½Ð¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËýÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËýÀÅª¤Ê°ßÄÙáç¤ÏºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ßÊÉ¤Î¿¼Éô¤Þ¤ÇÂ»½ý¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄÙáç¤Î½é´ü¾É¾õ¤È»÷¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©°ßÄÙáç¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢°ß±ê¤äµ¡Ç½À¥Ç¥£¥¹¥Ú¥×¥·¥¢¡Ê¸¡ºº¤Ç°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¤¬Â³¤¯ÉÂµ¤¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹âÇ¯¤ÎÊý¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç°ßÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½ÅÂç¤Ê¼À´µ¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´Â¡¤Î¶¹¿´¾É¤äÃÀ¤Î¤¦¤ÎÉÂµ¤¤â¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤ß¤ÎÉô°Ì¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¶èÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê¹Ô¤·¤¿°ßÄÙáç¤Î¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÄÙáç¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ß»À¤¬·ì´É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ½Ð·ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÊØ¡Ê¥¿ー¥ëÊØ¡Ë¤äÅÇ·ì¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÉÏ·ì¤Ë¤è¤ë¤á¤Þ¤¤¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÙáç¤¬°ß¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤ëÀü¹¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Ê¢Ëì±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËýÀÅª¤ÊÄÙáç¤¬áíº¯²½¤¹¤ë¤È¡¢°ß¤Î½Ð¸ý¡ÊÍ©ÌçÉô¡Ë¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤¬ÄÌ²á¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëÍ©Ìç¶¹ºõ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤ÎÅÇ¤µ¤¤äÂçÎÌ¤ÎÓÒÅÇ¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢½Å¾É²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄÙáç¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©°ßÄÙáç¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð·ì¤äÀü¹¦¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤òÈ¼¤¦¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¤ÎÊý¤ä¡¢¿´Â¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ËËýÀ¼À´µ¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¡¢½Ð·ì¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÁ´¿È¾õÂÖ¤Î°²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Æ¤âÌýÃÇ¤»¤º¡¢Áá´ü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ßÄÙáç¤Î¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤È¸¡ºº¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÎ®¤ì
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤é¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß¤ä°ß¤â¤¿¤ì¤¬¿ôÆü°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶õÊ¢»þ¤äÌë´Ö¤ËÄË¤ß¤¬·«¤êÊÖ¤·½Ð¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÊØ¡Ê¥¿ー¥ëÊØ¡Ë¡¢ÅÇ·ì¡¢µÞ¤ÊÉÏ·ì¡¢¿©¸å¤ÎÅÇ¤µ¤¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ð·ì¤ä¿Ê¹Ô¤·¤¿ÄÙáç¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁáµÞ¤Ê¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NSAIDs¤òÄ¹´ü´ÖÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ëÊý¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ßÄÙáç¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸¡ººÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°ßÄÙáç¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢°ß¥«¥á¥é¡Ê¾åÉô¾Ã²½´ÉÆâ»ë¶À¸¡ºº¡Ë¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£Æâ»ë¶À¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ°ß¤ÎÆâÉô¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÄÙáç¤Î°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¡¢¿¼¤µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»ß·ì½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¡ºº¤ÏÆ±»þ¤Ë°ßÇ´Ëì¤Î°ìÉô¤òºÎ¼è¤·¤ÆÉÂÍý¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¬¤ó¤È¤Î¶èÊÌ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¢ÁÇ¸Æµ¤»î¸³¡¢¹³ÂÎ¸¡ºº¡¢ÊØÃæ¹³¸¶¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄÙáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤òÍÑ¤¤¤ÆÄÙáç¤ò¼£¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥È¥ó¥Ý¥ó¥×ÁË³²Ìô¡ÊPPI¡Ë¤ä¥«¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¶¥¹ç·¿¥¢¥·¥Ã¥É¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊP-CAB¡Ë¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¡¢°ß»À¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄÙáç¤Î¼«Á³¼£Ìþ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ»ë¶ÀÅª»ß·ì½èÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÅÙ¤ÎÀü¹¦¤ä¶¹ºõ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥í¥ê¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ü¶ÝÎÅË¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹³¶ÝÌô¤È»ÀÊ¬ÈçÍÞÀ©Ìô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡£½ü¶Ý¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤ÐºÆÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£NSAIDs¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìô¤ÎÃæ»ß¤äÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°ßÇ´ËìÊÝ¸îÌô¤òÊ»ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
°ßÄÙáç¤Ï¡¢°ß»À¤ä¥Ô¥í¥ê¶Ý¡¢Ìô¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ßÇ´Ëì¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Ë¤Ï·Ú¤¤°ßÄË¤ä°ß¤â¤¿¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤äÀü¹¦¤Ê¤É½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ¤Ë¤ÏÆâ»ë¶À¸¡ºº¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢¼£ÎÅ¤Ç¤Ï°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤ä¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î½ü¶Ý¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£Ìô¤Î¼«¸ÊÃæÃÇ¤äºÆ´¶À÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤âÄê´üÅª¤Ê¥Õ¥©¥íー¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¶Ø±ì¡¢Àá¼ò¡¢¿©»ö¤Î¤È¤êÊý¤ä¿çÌ²¥ê¥º¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÄË¤ß¤¬·«¤êÊÖ¤¹¡¢¹õ¤¤ÊØ¤¬½Ð¤ë¡¢¿©¸å¤ËÅÇ¤µ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áá´ü¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢°ßÄÙáç¤Ï²óÉü¤ò¤á¤¶¤»¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£

¡Ø¾Ã²½ÀÄÙáç¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó 2020¡Ù¡ÊÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñ¡Ë