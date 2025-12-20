´Ú¹ñ¤Ç³°¹ñ¿Í½¢¶È¼Ô¥é¥Ã¥·¥å¡¡K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿À¤³¦¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¡Á°Ç¯Èæ70¡óÁý¤Î¡Ö110Ëü¿Í»þÂå¡×
´Ú¹ñ¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í½¢¶È¼Ô110Ëü¿Í»þÂå¡×¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£´Ú¹ñÊ¸²½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Î±³ØÀ¸¤Î½¢¶È¼Ô¤¬70¡ó°Ê¾å¤âµÞÁý¤·¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Ë¡Ö¼ã¤¤·ì¡×¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¿Í¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ç»ý¤Á¾å¤²Çú¾Ð
¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ½Â¤¶È¸½¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëMZÀ¤Âå¡×¤¿¤Á¤Î½¢¿¦¥é¥Ã¥·¥å¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¡Êµì¡¦Åý·×Ä£¡Ë¤¬12·î18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ °ÜÌ±¼ÔÂÚºß¼ÂÂÖ¤ª¤è¤Ó¸ÛÍÑÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç15ºÐ°Ê¾å¤Î¹ñÆâ¾ï½»³°¹ñ¿Í¤Ï169Ëü2000¿Í¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£Á°Ç¯¤è¤ê13Ëü2000¿Í¡Ê8.4¡ó¡ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á½¢¶È¼Ô¤Ï9Ëü9000¿Í¡Ê9.8¡ó¡ËÁý¤Î110Ëü9000¿Í¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë´ØÏ¢Åý·×¤ÎºîÀ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Î±³ØÀ¸»ñ³Ê¤Ç¤Î½¢¶È¼Ô¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê2Ëü3000¿Í¡Ê71.8¡ó¡ËÁý¤¨¤¿¡£
ÈóÀìÌç½¢¶È¤Ï1Ëü8000¿Í¡Ê6.1¡ó¡Ë¡¢±Ê½»¼Ô¤â1Ëü8000¿Í¡Ê17.1¡ó¡ËÁý²Ã¤·¤¿°ìÊý¡¢Ë¬Ìä½¢¶È¤Èºß³°Æ±Ë¦¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï¡¢ÈóÀìÌç½¢¶È¡Ê32Ëü1000¿Í¡Ë¡¢ºß³°Æ±Ë¦¡Ê25Ëü3000¿Í¡Ë¡¢±Ê½»¡Ê12Ëü3000¿Í¡Ë¤Î½ç¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑÎ¨¤Ï65.5¡ó¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê0.8¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êp¡Ë¾å¾º¤·¤¿¡£·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼º¶ÈÎ¨¡Ê6.4¡ó¡Ë¤â0.7p¾å¾º¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í½¢¶È¼Ô¤Î¤¦¤ÁÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤¬94.4¡ó¡Ê104Ëü7000¿Í¡Ë¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¾ïÍÑÏ«Æ¯¼Ô¡Ê68Ëü4000¿Í¡Ë¡¢Î×»þ¡¦Æü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¡Ê36Ëü3000¿Í¡Ë¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£ÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤Î·îÊ¿¶ÑÄÂ¶â¿å½à¤Ï¡¢200Ëü¡Á300Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20Ëü¡Á30Ëü±ß¡ËÌ¤Ëþ¤¬52Ëü6000¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¡Ê50.2¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤¿¡£300Ëü¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤â38Ëü7000¿Í¡Ê36.9¡ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿ÍÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¿¦¾ìËþÂÅÙ¤Ï¡¢¡ÖËþÂ¡×¡Ê¤ä¤äËþÂ¡ÜÈó¾ï¤ËËþÂ¡Ë¤¬68.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£²áµî1Ç¯´Ö¤Ë2.3¡ó¤¬ºî¶ÈÃæ¤ÎÉé½ý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éé½ý¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥¹¡Ê66.1¡ó¡Ë¡¢°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ÎÌ¤ÀßÃÖ¤Þ¤¿¤ÏÊÝ¸î¶ñÌ¤ÃåÍÑ¡Ê13.4¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹Û¶È¡¦À½Â¤¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬49Ëü8000¿Í¤ÇÁ´ÂÎ¤Î44.9¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£²·Çä¡¦¾®Çä¡¢½ÉÇñ¡¦°û¿©¶È¤¬22Ëü6000¿Í¡Ê20.4¡ó¡Ë¤ÇÂ³¤¡¢»ö¶È¡¦¸Ä¿Í¡¦¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡Ê14Ëü8000¿Í¡Ë¤Ï13.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÇÀÎÓµù¶È¤È·úÀß¶È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â9¡óÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤¬Á°Ç¯¤è¤ê3Ëü3000¿Í¡Ê9.8¡ó¡ËÁý¤Î36Ëü8000¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£15¡Á29ºÐ¤â4Ëü¿Í¡Ê16.5¡ó¡ËÁý¤Î28Ëü5000¿Í¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¡¢15ºÐ°Ê¾å¤«¤ÄÄ¾¶á5Ç¯°ÊÆâ¤Ëµ¢²½µö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¹ñÆâ¾ï½»¿Í¸ý¤Ï5Ëü2000¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê1000¿ÍÁý¤¨¤¿¡£µ¢²½µö²Ä¼Ô¤Î¤¦¤Á½¢¶È¼Ô¤Ï¡¢Á°Ç¯¤è¤ê1000¿ÍÁý¤Î3Ëü4000¿Í¤À¤Ã¤¿¡£°ÜÌ±¤È¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Èµ¢²½µö²Ä¼Ô¤òÁí¾Î¤¹¤ëÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·Ï´Ú¹ñ¿Í¤¬34Ëü1000¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê14Ëü9000¿Í¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê5Ëü4000¿Í¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê2Ëü6000¿Í¡¿21.3¡óÁý¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê1Ëü2000¿Í¡¿27.8¡óÁý¡Ë¤Ê¤É¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê20¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£
ÂÚºß»ñ³ÊÊÌ¤Ë¹ñÀÒ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Î±³ØÀ¸¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê10Ëü¿Í¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê4Ëü5000¿Í¡¿Ãæ¹ñ·Ï´Ú¹ñ¿Í½ü¤¯¡Ë¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ê1Ëü7000¿Í¡Ë¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é²ÝÄø¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê34.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÀì¹¶¤¬´Ø¿´Ê¬Ìî¤È¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î³Ø°Ì¤¬½¢¿¦¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤é¡×¡Ê10.1¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÈóÀìÌç½¢¶È¤Î³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡Ê4Ëü7000¿Í¡Ë¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡Ê4Ëü7000¿Í¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê3Ëü9000¿Í¡Ë¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¡¢74.4¡ó¤¬´Ú¹ñ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¡¦¸ÛÍÑÅý·×²Ý¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ø¥ó²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢Âç³Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ±³ØÀ¸Í¶Ã×¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¯ºöÅªÅØÎÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
