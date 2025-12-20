¡ÖÃæÀ»éËÃÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
Æü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¿©À¸³è¤ÎÁªÂò¤ä¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÍÌµ¤¬¡¢¼Â¤Ï·ì±ÕÃæ¤ÎÃæÀ»éËÃÃÍ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸¶°ø¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê²þÁ±ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ßÀÌÚ ¼î·Ã¡Ê¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·½É¡Ë
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¸¦½¤¡£
¸×¤ÎÌçÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ーÃæ±ûÉÂ±¡¤ÇÂ¤·ì´´ºÙË¦°Ü¿¢¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£ÅÔÎ©ÉÜÃæÉÂ±¡¡¢ÅÔÎ©ËÏÅìÉÂ±¡¤Ç¤Î·ì±Õ¼À´µ¿ÇÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÅìÃæÌî±¡Ä¹¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·½É±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
ÉÏ·ì³°Íè¤ä½÷ÀÆâ²Ê¤Ê¤É¤Ç½÷À¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡ÚÀìÌç¡¦»ñ³Ê¡¦½êÂ°¡Û
·ì±ÕÆâ²Ê¡¢ÉÏ·ì¡¢½÷ÀÆâ²Ê¡¢Æâ²Ê°ìÈÌ
ÆüËÜ·ì±Õ³Ø²ñ ÀìÌç°å
ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ Ç§Äê°å
ÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø
ÃæÀ»éËÃÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¿çÌ²¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©À¸³è¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
ÃæÀ»éËÃÃÍ¤ò¾å¤²¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿©»öÆâÍÆ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅü¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¤ÏÃæÀ»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ÇòÊÆ¤ä¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤ÎÀºÀ½¤µ¤ì¤¿Ãº¿å²½Êª¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÁÇÁá¤¯Åü¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¡¢Í¾¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åü¼Á¤¬´ÎÂ¡¤ÇÃæÀ»éËÃ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¤â°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£¡Öº½Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ç¤â¡¢µíÆý¤ä¥¯¥êー¥ÞーÍ³Íè¤ÎÅü¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍÈ¤²Êª¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¾ÆÆù¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¡¢»é¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬²á¾ê¤Ê¿©À¸³è¤â¿ôÃÍ¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î°û¤ß¤¹¤®¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï´ÎÂ¡¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÃæÀ»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¹â¥«¥í¥êー¤Ê¿©ÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤·¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢Áê¾èÅª¤Ë¿ôÃÍ¤ò¾å¤²¤ëÆó½Å¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËèÈÕ¤ÎÈÕ¼à¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¡×¡Ö°û¤ß¤¹¤®¡×¤Ï°ìÆü¤À¤±¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÆüÂ³¤¯¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤ËÂÎÆâ¤Ë»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀ»éËÃ¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£**¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¡¢ÎÌ¤òÁª¤Ö¡È¸¤¤ÁªÂò¡É**¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©»öÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÀ»éËÃ´ÉÍý¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¿Æ°ÉÔÂ¤ÈÂå¼Õ¤ÎÄã²¼
¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤Îµ¡³£²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢ÀÝ¼è¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤º¤ËÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¤ò¾·¤¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»éËÃ¤¬Ç³¾Æ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÃæÇ¯°Ê¹ß¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¶Ð»þ¤Ë°ì±ØÊ¬Êâ¤¯¡¢¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡¢Çã¤¤Êª¤Ï¾¯¤·±ó¤¤¥¹ー¥Ñー¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âå¼Õ¤ò¹â¤á¡¢»éËÃ¤ÎÇ³¾Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ï¡¢ÃæÀ»éËÃ¤òÄ¾ÀÜ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÃÍ²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ê¬ÄøÅÙ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÃæÀ»éËÃ¤Î²þÁ±¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ä°û¤ßÊª¤ÎÁªÂò¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°½¬´·¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¿ôÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç°Û¾ï¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤»¤ºÁá¤á¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºÆ¸¡ºº¤äÀºÌ©¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç¤Î°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃæÀ»éËÃ¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î¶À¤È¤â¤¤¤¨¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê²þÁ±¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
