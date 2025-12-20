「きわめて怪しい…」台所に忍び込んだハスキー。お母さんにバレて問い詰められた、その後の反応
【写真を見る】取り調べにタジタジ！間違いなく心当たりがありそうなワンコ
ペットにとって、人間のおうちの中は気になるものでいっぱい！
好奇心旺盛なのは元気な証だと思いますが、一方で、大切だからこそ触らせたくないものや危険なもの、食べられると困るものも多くあります。
でも、やっぱりそれでも気になっちゃう……！
でも、飼い主さんに見つかって怒られちゃいました。
「わたち、べ、べつに、なにもちてないわよ」と投稿されたそのときの表情が絶妙で、X上で3万いいねを獲得。コメント欄でも「きわめて怪しい」「怒られてる子どもですね」などの意見が飛び交いました。
ルーナちゃんの「目を合わせたくない…」という顔つきと、飼い主さんの腕にちょこんと乗せられている手が最高に可愛い！
こんな反応されたら笑って許してしまいそう（笑）
このルーナ・ノエル@_LunaNoelさんが投稿したポストへの反響についてご本人に聞いてみると、「キッチンの上にあった物を盗み食いしようとした時の写真で、見つけた妻に詰め寄られているのですが、恥ずかしい写真でバズってしまったなというところです」と回答。ちなみに未遂だったそうです。
怒られたあとのルーナちゃんの様子は、「直後はスンっとしていましたが、数分すればハスキー特有の唯我独尊へもどりました（笑）」「この顔を見た時には笑いましたが、絶対反省はしていないと思います（笑）」とのこと。我が道をいく大物タイプですね！
また、ルーナ・ノエルさんのお宅にはもう一匹ボーダーコリーのノエルちゃんがいるそうで、そちらは「覗きはしますが、同じようなイタズラは”まだ”していません」と含みのある様子で教えてくれました。まだ、ということは、いずれもしかしたら――！？
やんちゃな2匹に飼い主さんも気が抜けませんね（笑）
ちなみに、ノエルちゃんは今年8月にブリーダーさんのところからやってきたばかりで、ルーナちゃんの妹的存在なんだとか。「家ではいつもワンプロをしている仲良し姉妹です」と、毎日楽しい日常を送っている様子。
また、最近ルーナちゃん、ノエルちゃんを連れて旅行をしたそうで、普段と違う場所で雪や景色を満喫してきたと話してくれました。ノエルちゃんにとっては初めての、ルーナちゃんにとっては久しぶりの雪だったようで、「ぴょんぴょんと跳ねながら興奮している様子が可愛かった」とルーナ・ノエルさん。ハスキーとボーダーコリーなら寒さにも強そうですし、冬の旅行に打ってつけの犬種ですね！ 楽しそうにはしゃぐ様子が目に浮かんで、ほっこりしちゃいました。
ルーナ・ノエルさんのXには、ほかにもお父さんの膝上の取り合いっこをする様子、外を自由に駆け回るルーナちゃんとノエルちゃんなど、見ていて飽きないポストがたくさん！
次はどんな2匹が見られるのか、今後の投稿も楽しみです♪
文＝月乃雫