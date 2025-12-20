ニューヨーク・ニックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2025年12月20日（土）

開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）

最終スコア：ニューヨーク・ニックス 107 - 116 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず29-29で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューヨーク・ニックスがリードし59-57で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し87-88で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び107-116で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-20 12:05:05 更新