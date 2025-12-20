¶¹¤Ìç¤Ç¤â²¤½£¤Ç»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ»Õ»ö¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ë·É°Õ¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¡Ú¸¶¸ý¸µµ¤ ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£¡Û
¡¡º£Ç¯£¹·î¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼£²Éô¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶¸ý¸µµ¤¡£Èà¤¬ºÆÅÏ²¤¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òº£°ìÅÙ¡¢µ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤À¤¬¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦£±¤Ä¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×Âç³Ø¤Î±Ñ¸ì¥¯¥é¥¹¤Ë½µ£³²óÄÌ¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À£³¡Á£´¤«·î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ñ¸ì¤â¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»ØÆ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï2014Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹¤¯¥É¥¤¥Ä¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥É¥¤¥Ä¸ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸À¸ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤È¤«¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤â¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢£³¤«¹ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤â¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀÃæ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤È²¬ºê¿µ»Ê¤Î£²¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊDFB¡Ë¤ÎB¡Ü¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤ÇJFA¸øÇ§Aµé¥¸¥§¥Í¥é¥ë¹Ö½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÆüËÜ¤Ç¼è¤ë¤Î¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¼è¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Ãå¡¹¤ÈÁ°¿Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡²¬ºê¤ÎÊý¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼»þÂå¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿·Ð¸³¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFA¡Ë¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¤¿¤À¡¢UEFA¡¦Pro¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¹¤Ìç¡£²¿Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ç¤·¤«¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¼ÂÁ©¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Ç¼è¤ë¤«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤«¤é¡Ø¥æ¡¼¥¹¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï£±ºÐÈ¾¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤«¤éÌë¤â°éÀ®¤Î»ØÆ³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÊ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸ì³Ø¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¡¢²Æ¤«¤é»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç100»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤éB¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î¹ñ¤Ç¾å°Ì¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶¸ý¤Ï¶áÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¤Þ¤ÀÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎPro¤ÈUEFA¤ÎPro¤¬¸ß´¹À¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬UEFA¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¶á¤¤¾Íè¤Ë¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤â²¤½£¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤Ï³«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶¸ý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇUEFA¡¦Pro¤ò²¤½£¤Ç¼è¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ºÏÂ¤ä¿À¸Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥é¥¹¤µ¤ó¡Ê²íµ±¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¼«¿È¤â10Ç¯°Ê¾å¡¢UEFA¡¦Pro¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¶¹¤Ìç¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¼ê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÆ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¡£2026Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
