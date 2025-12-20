ËÌ»³¹¨¸÷¤Î°ÜÀÒ¤È¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¡ª¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡ßTOBE¤¬¶¦Æ±¥ìー¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡×ÀßÎ©¤òÈ¯É½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤È³ô¼°²ñ¼ÒTOBE¤¬¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¿·µ¬²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡Ê¥ì¥Ã¥É ¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±»þ¤Ë¡¢TOBE MUSIC¤«¤éËÌ»³¹¨¸÷¡ÊHiromitsu Kitayama¡Ë¤Î¥ìー¥Ù¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ»³¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤ÎÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤âÍ½Äê
¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¡ÖRED¡×¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡ÖResonance¡Ê¶¦ÌÄ / ²»¤Î¶Á¤¡Ë¡×¡ÖExpression¡ÊÉ½¸½¡Ë¡×¡ÖDestiny¡Ê±¿Ì¿¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¤â¤Î¡£RED ON¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¸ò¤¤ÊÑÍÆ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·µ¬¶¦Æ±¥ìー¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¤Î¥ìー¥Ù¥ë¿·Àß¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢TOBE MUSIC¤«¤éËÌ»³¹¨¸÷¡ÊHiromitsu Kitayama¡Ë¤Î¥ìー¥Ù¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹þ¤á¤¿¿·ºî¤ÎÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤â¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
2026Ç¯¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à³«Âó¤òÌÜ»Ø¤¹Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥ìー¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿·¥ìー¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡×¤ÏÎ¾¼Ò¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç²½¤µ¤»Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
RED ON OFFICIAL SITE
https://redon-official.jp
ËÌ»³¹¨¸÷ OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama