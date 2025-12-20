¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¡Á¤ì¤Ã¡×¥«¥á¥é¤Ø¡ÈËâË¡¡È¤ò¤«¤±¤ë¥Á¥ó¥Á¥é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¡Á¤ì¤Ã¡×
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥«¥á¥é¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¥Á¥ó¥Á¥é¤¬¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈX¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ëËâË¡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ó¥Á¥é¡¦¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª¤Æ¤Æ¤ò¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤Ñ¤¡¤¡¤¡¤¡¡Ä¡Ä¡×¤ÈËâË¡¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡¢¾¯¤·¤À¤±·¹¤¤¤¿¿ÈÂÎ¤â¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤«¤¶¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤¹¤Ã¡Ä¡Ä¤ÈÀÅ¤«¤Ë°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¤Î¤â¡ÖËâË¡»È¤Ã¤Æ¤ë´¶¡×¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎËâË¡¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤Î»ÅÁð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´¶¿¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Á¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÊÒ¼ê¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬»þ¡¹¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÒ¼ê¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¼ê¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÁð¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËâË¡¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ñ¤¡🐾¤³¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ëËâË¡🪄💫#¥Á¥ó¥Á¥é pic.twitter.com/WvMa8lhfY9
— ¤¦¤Ë¤È¤¤¤¯¤é (@kaori_uniikura) December 11, 2025
