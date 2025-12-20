『なにわ男子の逆転男子』Kアリーナ横浜で初のイベント開催 放送開始3周年＆デビュー5周年を記念「ぜひ会場に遊びにきてください！」
7人組グループ・なにわ男子のテレビ朝日系バラエティー番組『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）は放送開始3周年とCDデビュー5周年を記念した番組初のイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』を2026年4月7日、8日にKアリーナ横浜で開催する。
同番組は、なにわ男子が知力、体力、そして個々の能力を結集させ「逆転」をテーマにさまざまな企画に全力でチャレンジするバラエティー。今回のイベントでは、毎回スタジオで白熱しているダンス企画やファッション対決といった番組恒例の対決企画を、Kアリーナ横浜の巨大なステージで生対決として再現する。
今回のイベントでは、来場者を全員、巻き込んだ企画も展開予定。番組恒例企画だけではなく、なにわ男子のスペシャルライブも実施する。同所でのステージは初めてとなる7人が、CDデビュー5周年イヤーのキックオフとして、熱いスペシャルパフォーマンスを届ける。
イベントのチケット情報、企画詳細などの最新情報は、決定次第、番組公式ホームページおよび公式SNSにて順次発表される。また、20日正午より、なにわ男子ファンクラブで抽選先行受付を開始する。
■なにわ男子からのコメント
『なにわ男子の逆転男子」初のイベント開催が決定しました!!!!!!!やったー！うれしい！
逆転男子が始まって3年、なにわ男子がCDデビュー5周年イヤーのこのタイミングで我々の大事な冠番組のイベントを行えることを光栄に思います。なんといっても応援してくださっているファンの皆さま、視聴者の皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！
スタジオを飛び出して皆様を直接巻き込む企画をあれこれ考えています！そしてイベントの中で、なにわ男子としては初のKアリーナ横浜でのスペシャルライブもやります！
ぜひ会場に遊びにきてください！4月、みんなと会えるのを楽しみにしてます！
なにわ男子
