Iカップ・麻倉瑞季、刺激的すぎる“規格外”豊満ボディ 衝撃の“立体感”
人気グラビアアイドルでタレントの麻倉瑞季が、『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「悩殺ファイター」』をリリース。誌面カットを公開した。
【写真】衝撃の“立体感”…Iカップ・麻倉瑞季、刺激的すぎる“規格外”豊満ボディの全貌
麻倉は、2002年生まれ、長崎県出身。22年に『ミスマガジン2022』でミスヤングマガジンを受賞。今年、eスポーツチーム「La VISION。」に加入し、幅広く活躍している。
今回は、麻倉のホームグラウンドであるeスポーツ場を舞台に、斬新なグラビアを激写。ゲーミングデスクの前で、露わになる悩殺ボディを披露していく。チームユニフォーム風の上着と超ミニスカ姿で、ゲーミングチェアに座りながら、スカートのファスナーを下ろす刺激的な場面。衣服の下には、ゲーミングライト柄のビキニを身にまといながら、必殺技の様なポージングで魅了していく。
さらに自室練習場に移動すると、ピンクのヘッドホンを装着してゲームを楽しむ様子も撮影。練習に疲れた後は、ベッドに横たわり束の間の休息をしている瞬間も切り取っていく。Iカップと言われている圧巻の美バストを披露している。
