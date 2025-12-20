『キミプリ』街の木すべて「クリスマスツリーにしちゃおう」 飾り付けなどは人手不足…第45話あらすじ
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第45話「キラッキランラン！クリスマス」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】この顔はヤバい！恋する乙女…『キミプリ』場面カット
21日放送の第45話は、クリスマスが近づいてきたはなみちタウン。しかし、ダークランダーの影響で街には活気がなく、クリスマスツリーやイルミネーションもあまり見られない。それなら私たちがはなみちタウンをキラッキランランにしよう、とうた（声：松岡美里）たちは前を向く。
喫茶グリッターで飾り付けのお手伝い中だったプリルン（声：南條愛乃）とメロロン（声：花井美春）を連れて広場に集まり、アイデアを出し合ううたたち。「街じゅうの木をクリスマスツリーにしちゃおう」といううたの提案にはじまり、田中たちの力も借りながら、準備に取り掛かる。しかし、飾り付けやオーナメント作りは手が足らず…。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
