¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡õTOBE¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡×ÀßÎ©¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¤¬°ÜÀÒ¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤¤É½¸½¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÈTOBE¤¬20Æü¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¿·µ¬²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡Ê¥ì¥Ã¥É ¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡õTOBE¡¢¿·µ¬¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖRED ON¡×¥í¥´
¡¡¥ì¡¼¥Ù¥ëÌ¾¡ÖRED¡×¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡ÖResonance¡Ê¶¦ÌÄ / ²»¤Î¶Á¤¡Ë¡×¡ÖExpression¡ÊÉ½¸½¡Ë¡×¡ÖDestiny¡Ê±¿Ì¿¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£È¯É½¤Ç¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¸ò¤¤ÊÑÍÆ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·µ¬¶¦Æ±¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¿·Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢TOBE MUSIC¤«¤éËÌ»³¹¨¸÷¡ÊHiromitsu Kitayama¡Ë¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹þ¤á¤¿¿·ºî¤ÎÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò2026Ç¯½Õ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£³Æ¼ÒÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒTOBE¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂìÂô½¨ÌÀ»á
¡ÈRED¡É¤Ë¤ÏResonance¡Ê¶¦ÌÄ / ²»¤Î¶Á¤¡Ë¡¦Expression¡ÊÉ½¸½¡Ë¡¦Destiny¡Ê±¿Ì¿¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿Í¤Î¿´¤¬Æ°¤¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê±¿Ì¿¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëÌ¾¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖRED ON¡×¤Ï¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤È½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¡¢
¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²»¤È¸ÀÍÕ¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤¤É½¸½¤ò¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥óÍÍ¤È³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç·§°ìÀ®»á
TOBEÍÍ¤Î»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê³«¤¯¿ä¿ÊÎÏ¤ÈÈæÎà¤Ê¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ¶¦Æ±¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÀßÎ©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ëºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÏËÌ»³¹¨¸÷¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÍ¤ÊËÌ»³¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤è¤¦TOBEÍÍ¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÏ¢·È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥ì¡¼¥Ù¥ëRED ON¤ËÂç¤¤¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
