¡¡SUPER EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£²Æ¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¤Î²Ö±à¿À¼Ò¶Æâ¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Æ¥ó¥È·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿±é·à¡¢¿·½ÉÎÂ»³ÇñÂè79²ó¸ø±é¡ÒÅâ½½Ïº½é´üºîÉÊÏ¢Â³¾å±é¡Ó¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¤¬¡¢ÇÛ¿®ÈÇ¤È¤·¤Æ±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢ËÜÆü20Æü¸á¸å7»þ¤è¤ê¡ÖPIA LIVE STREAM¡×¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®½é²ó¤È¤Ê¤ëËÜÆü¸á¸å7»þ¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾å±é»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëµ¿»÷À¸ÇÛ¿®·Á¼°¡Ê´¬¤Ìá¤·ÉÔ²Ä¡Ë¤òºÎÍÑ¡£±é½Ð¤Î¶â¼éÄÁ¡Ê¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ó¥È·à¾ì¸ø±é¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢·à¾ì¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¼«Âð¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÇÛ¿®ÈÇ¸ø¼°SNS¤Ç¹ðÃÎ¡Ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥°¥é±é·à¤Îµð¾¢¡¦Åâ½½Ïº¤Î½é´üÂåÉ½ºî¤ò¡¢¿·½ÉÎÂ»³Çñ¤ÎÂåÉ½¤Ç±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶â¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¤ÈÇ®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¤â¤Î¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤·¡¢¡È¸¸¤Î¥Æ¥ó¥È¸ø±é¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Î´À¤äÉ½¾ð¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂª¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤Ç¥Æ¥ó¥È±é·à¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢45Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤âÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·Î¸ÅÉ÷·Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°áÁõ¤äÂçÆ»¶ñ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Å¤¯¤ê¡¢Ï¢Æü¤Î±«¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È·à¾ì¤ÎÀß±Ä¡¢¸ø±é¤ÎËë´ÖÃæ¤Ë°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥ÈÅ¾´¹¤¹¤ë»Ñ¤Þ¤Ç¤ò¹îÌÀ¤ËµÏ¿¡£ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿°ÂÅÄ¤â¡¢ÎÂ»³Çñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¡¦Å±µîºî¶È¤ËÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÌó2¤«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÅ¥½¤¤²áÄø¡É¤ò´Þ¤á¡¢¥Æ¥ó¥È¸ø±é¤ÎÁ´ËÆ¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®ÈÇ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±é½Ð¤Î¶â¡¢²»¶Á¡¦·àÃæ²Îºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Âç´ÓÍÀ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê°ìÉô³Ú¶Ê¤ò²þÊÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ì¤Ç¤Î´Ñ·à¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ó¥È±é·à¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½À¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï12·î20Æü¿¼Ìë¤«¤é2026Ç¯1·î20Æü¤Þ¤Ç¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4500±ß¡Ê¢¨ÀÇ¹þ¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¡Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ÊÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¤Þ¤Ç¡Ë
