俳優の大泉洋が２０日、ＴＢＳ系「王様のブランチ」に生出演。同局系スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」（２８日、後９・００）の米・ニューヨークでの撮影の舞台裏を明かした。

この日はドラマで共演する俳優の福山雅治とゲスト出演。ニューヨークのタイムズスクエアで行った撮影では拳銃を出すシーンがあったが、福山が「拳銃をね、これホントにニューヨークですから。銃社会ですから、銃出して撮影するって結構ドキドキでしたね」と振り返えれば、大泉も「モデルガンだとしても銃を出すってめっちゃ怖いじゃないですか。見てわかりますけど、私そんなに銃、派手に持ってませんから。怖いですよ」と口をそろえて、スタジオの笑いを誘った。

続けて「日本だったら『待てー！』って、やりますよ。おっかねえから、これぐらいですよ」と、日本なら両腕で派手に拳銃を構えるところを、腰の位置で拳銃をチラ見せするのが精いっぱいだったと説明。「ＴＢＳの監督はＮＧだって、もう１回やらせやがって。『大泉さん、銃もうちょっと上げてください』って。『あんたがやってくれよ！』とぼやいていた。