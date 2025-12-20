¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦º£ºä¹¬µ±¡ÖÁö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¡¡10Ëü±ßÁý¤Î250Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°éÀ®4Áª¼ê¤¬20Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£ºä¹¬µ±ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤Ïº£µ¨Ç¯Êð240Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ßÁý¤Î250Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢43ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦140¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£11·î25Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹2025¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¥Õ¥ë¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿1¥«·î´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼÷²ì¹°ÅÔÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤Ï10Ëü±ßÁý¤Î260Ëü±ß¡¢´¥·òÅÍÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤Ï10Ëü±ßÁý¤Î250Ëü±ß¡¢»ûËÜÀ»°ì³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï10Ëü±ßÁý¤Î250Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¡£