ÊÆ»ÊË¡¾Ê¡¢¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ò³«¼¨¡¡¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤â
¡ÊCNN¡ËÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç19Æü¸á¸å¡¢ÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ä¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤¸ø³«¤Î¼Ì¿¿¤âÊ£¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1Ëç¤Ë¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤¬¹õÅÉ¤ê¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤ÎÎÙ¤Ç¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥×¡¼¥ë¤Ç¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤°¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡£2¿Í¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤°ÊÌ¤Î½÷À¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢´é¤Ï¹õÅÉ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï2019Ç¯¡¢Ï¢Ë®¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Ç¤Î¸øÈ½¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¼«»¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£
¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸½ñ¤ò²¿¥ö·î¤â±£¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢19ÆüÃÙ¤¯¤ËÂçÎÌ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¡¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¡¢À¯¸¢¤¬±Ê±ó¤Ë±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÉÔÁ¯ÌÀ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¤¤¯¤é¸ø³«¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»áÍí¤ß¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡¼¹¹ÔÅö¶É¤«¤é¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ï2019Ç¯¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬Ï¢Ë®¤Îºá¾õ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï19Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¿ôÇ¯Á°¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÇÍºá¤òÇ§¤á¤¿¶²¤í¤·¤¤ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÀÚ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î³«¼¨¤Ï¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñÆ©ÌÀË¡¡×¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±Ë¡¤Ç¤Ï»ÊË¡¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¹õÅÉ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Î¤½¤Ð¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£