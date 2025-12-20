ÊÆ·³¤¬»ùÆ¸´Û¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¡¢Íî²¼¤·¤¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥Èµ¡ºà¤ò²ó¼ý...¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë±Û¸¢¹Ô°Ù¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ
¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ß²¼¤¹¤ëÊÆÊ¼¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¡ÖÌë¶õ¤«¤é¿Í¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£
Àè·îÃæ½Ü¡¢ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤Î½»Âð³¹¤Ç¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£11·î18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³²£ÅÄ´ðÃÏ¤Î¿Í°÷¹ß²¼·±ÎýÃæ¤Ë°ì¿Í¤ÎÊÆÊ¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë±©Â¼»ÔÆâ¤ÎÌ±²È¤Ë¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÇÉÔ»þÃå¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ì±²È¤Î²°º¬¤¬²õ¤ì¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Æ¡¢ÊÆ·³¤Ï·±Îý¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Îà¥Ò¥ä¥êá»ö¸Î¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÊ¡À¸»ÔÆâ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ»þÃå¤Î°ì·ï¤òÀ¸¤ó¤À²£ÅÄ´ðÃÏ
Ê¡À¸»Ô·§Àî¤Î»ùÆ¸´Û¤Ç¡¢¿¦°÷¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï12·î1Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²°¾å¤Ë¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÉÛ¾õ¤ÎÊªÂÎ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´¤Ù¤ë¤È¤½¤ì¤ÏÊÆ·³¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÀè¤ÎÊÆÊ¼Íî²¼»ö¸Î¤Î2Æü¸å¡¢11·î20Æü¤Ë²£ÅÄ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ß²¼·±Îý¤ÎºÝ¡¢É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬´ðÃÏ³°¤ØÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÚÍî²¼ÃÏÅÀ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·ÈëÌ©Î¢¤Ë²ó¼ý¡Û
¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÄ¾¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡Ø½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ·³¤Ï¤Ê¤ó¤È»ö¸ÎÈ¯À¸ÅöÆü¤ËÌµÃÇ¤Ç»ÜÀßÆâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢Íî²¼»±¡Ê¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤Îµ¡ºà¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´ðÃÏ¤«¤éÌó100¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»ÔÎ©»ùÆ¸´Û¤ÎÉßÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÉôÉÊ¤ò¡¢´ðÃÏ½êÂ°¤ÎÊ¼»Î¤¬Ìë±¢¤Ë¾è¤¸¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²°¾å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Í½È÷»±¤Î°ìÉô¤ò¿¦°÷¤¬È¯¸«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»öÂÖ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤ªÁÆËö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤À¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ï»ùÆ¸´Û¤Î¿¦°÷¤«¤é¤ÎËÉ±Ò¾Ê¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤Î°ìÊó¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾ÊÂ¦¤Ï»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢ÊÆÂ¦¤ËÍî²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄÌÊó¤¬¤Ê¤¯¡¢»ùÆ¸´Û¤Ø¤ÎÌµÃÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ä´¸¤Î°Õ¤ä¶¯¤¤·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»öÂÖ¤Î·Ð²á¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤¬»ö¸Î¤òà±£ÊÃá¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö°ä´¸¡×¤ä¡Ö·üÇ°¡×¤Ç¤ªÃã¤òÂù¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÎ©¾ì¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÊ¡À¸»Ô¤À¡£²ÃÆ£°éÃË»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þÅÀ¤Ç¸øÉ½¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÃÇ¤ÇÉßÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤ª¤è¤ÓºßÆüÊÆ·³»ÊÎáÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤¹³µÄ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç»ö¸Î¤¬Â³¤±¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¸åÊó¹ð¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
ËÉ±Ò¾ÊËÌ´ØÅìËÉ±Ò¶É¤«¤é¤â¡¢ÊÆÂ¦¤Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¸¶°øµæÌÀ¤ÎÅ°Äì¤¬¿½¤·Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊÆ·³Â¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¼Â¤Ë¤Î¤ó¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÆ·³Â¦¤«¤é¸ø¼°È¯É½¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï»Ô¤Î¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡À¸¤äÎ©Àî¡¢±©Â¼¤Ê¤ÉÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï´ðÃÏÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢à¶¦Â¸¶¦±Éá¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢´ðÃÏ¼þÊÕ¤ÇÊë¤é¤¹½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¾å¤«¤é¤ÎÊÆ·³µ¡ÉôÉÊÍî²¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÉÔ°Â¤Î¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢ÊÆ·³¤¬Ì©¤«¤Ë²ó¼ý¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¾×·â¤ÈÉÔ¿®¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡Ú¶µ·±¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ø¥êÄÆÍî»ö·ï¡Û
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ·³ÀìÍÑ»ÜÀß¤ÎÌó7³ä¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö´ðÃÏ¤ÎÅç¡×²Æì¤Ç¤Ï¡¢´û»ë´¶¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
2004Ç¯8·î¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢¸©ÃæÉô¤Îµ¹ÌîÏÑ»Ô¤Çµ¯¤¤¿²Æì¹ñºÝÂç³Ø¤Ø¤ÎÊÆ·³Âç·¿¥Ø¥êÄÆÍî»ö¸Î¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2004Ç¯8·î13Æü¡¢²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¤Î²Æì¹ñºÝÂç³Ø¤ËÊÆ³¤Ê¼Ââ½êÂ°¤ÎÂç·¿Í¢Á÷¥Ø¥ê¡ØCH¡½53D¡Ù¤¬ÄÆÍî¡¦±ê¾å¤¹¤ëÂç»´»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤Åö»þ¤Ï²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ç¡¢¹»¼ËÆâ¤Ë¶µ°÷¤ä³ØÀ¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»à¼Ô¤ä¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Âç³Ø¹»¼Ë¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ³°¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²Æì¤Î¿Í¡¹¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¤ÎÊÆ·³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê²Æì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
»ö¸Î¸å¡¢¥Ø¥ê¤Î²ÐºÒ¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÊÆ·³¤¬ÄÆÍî¸½¾ì¤ò¸·½Å¤ËÉõº¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¡¦¹ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¹¤é¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾õ¶·³ÎÇ§¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²Æì¸©·Ù¤äµ¹ÌîÏÑ»Ô¤Î¾ÃËÉ¤âÌçÁ°Ê§¤¤¤ò¿©¤é¤¤¡¢ÄÆÍîµ¡¤Î»Ä³¼¤ÏÊÆ·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ðÃÏÆâ¤Ø¤È¶¯À©Åª¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊÆ·³Ã±ÆÈ¤Î¸½¾ì²ðÆþ¤Ï¡¢²Æì¸©Ì±¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Åö»þ¤Î²Æì¸©·Ù·º»öÉôÄ¹¤Ï¸©µÄ²ñÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡ÖÁÜºº¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ê»ö¸Îµ¡¤Ï¡Ë¸½¾ì¤Ë»Ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢ÊÆ·³¤Îºâ»º¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸©·Ù¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
ÊÆ·³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÂ¦¤ÎÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Æì¸©·Ù¤Ï¹Ò¶õ´í¸±¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¸½¾ì¤«¤é¤ÏÅÚ¾í¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÊÆÂ¦¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¤ÎÉôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ê¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÊÆ·³¤Îºâ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¸¢¤ÏÆüËÜÂ¦¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡Û
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø¹½Æâ¤ä»Ô¤Î»ùÆ¸´Û¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ±´ÖÃÏ¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ä¹ÔÀ¯Åö¶É¤¬¸½¾ì¸¡¾Ú¤ä¸¶°øÄ´ºº¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¡£¤·¤«¤·ÊÆ·³µ¡»ö¸Î¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¼è¤ê·è¤á¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤Î²Æì¹ñºÝÂç¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤â¡¢ÃÏ°Ì¶¨Äê¤ÎÉÕÂ°Ê¸½ñ¡Ö¹ç°ÕµÄ»öÏ¿¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊÆ·³¤Îºâ»º¡×¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ë¸¢Íø¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬º¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ì½ê¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢ÊÆ·³µ¡¤Îµ¡ÂÎ¤äÉôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ØÊÆ·³ºâ»º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î·Ù»¡¸¢¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¼£³°Ë¡¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢²Æì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÆ·³µ¡¤Î»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ç¤ÏÊÆÂ¦¤¬Í¥Àè¸¢¤ò°®¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÆüËÜÂ¦Åö¶É¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤Ê¤ª¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëàÀêÎÎ¤Î±Æá¤¬¿§Ç»¤¯²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿°ÂÆ£³¤ÆîÃË¡¡¼Ì¿¿¡¿photo-ac.com¡¢unsplash.com