¥Ñ¥ê¶â¤Î¶ÀÍ¥æÆ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¸«Ä¾¤·¤¿Àï¤¤¤Î¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¡¡3Ç¯3¤«·î¤Ö¤êÇÔÀï¤Ë¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡¢·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò76¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¶ÀÍ¥æÆ¡Ê¤æ¤¦¤«¡¢24¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¶À¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¾¾ÀãÂÙÍÕ¡Ê26¡á¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¤Ë2-4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¶·â·¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢¸·¤·¤¤ºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ»Ä¤ê1ÉÃ¡£°ì½Ö¤Î¥¹¥¤ò¾¾Àã¤ËÆÍ¤«¤ì¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤Æ2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ2-4¤ÇÇÔÀï¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò´î¤Ö¾¾Àã¤Î²£¤Ç¡¢¶À¤ÏÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Êµ»¤ò¡Ë½Ð¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹¶¤á¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì½Ö¡¢Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤Î¤¬ÇÔ°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï°ì»þ¶¥µ»¤òÎ¥¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤ËºÆ»ÏÆ°¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÌÏº÷¤·¤¿¤Î¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¹ë²÷¤ÊÂçµ»¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤Ê»î¹çÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÍ¥¾¡¤Î»³ËÜÏÂ²Â¤È13-4¤È¤¤¤¦ÇÉ¼ê¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬ÂçÎÌ13ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥Þ¡¼¥¯¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹¶·â¤ÎÈæ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÙÍÜ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤òÇ°Æ¬¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤ë¶â¥á¥À¥ë¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢·è¾¡¤Î½ªÈ×¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¤±¡£¡Ö¤¢¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤ÈÂçµ»¤ÇÂçÎÌÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤Î¡¢¹¶·â·¿¤Ø¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
½êÂ°Àè¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Í¥¤¥ë¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤¹¡×ÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½Ð¤»¤º¡£¾¾Àã¤Î¡ÖºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç²æËý¤·¤Æ½ªÈ×¤Î¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¡×ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ê¹¶·âÅª¤Ê»î¹çÅ¸³«¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¸µ¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¡ÊÁ°Æü¤Î¡Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎ¤Ä¤¤¬Á°¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»þ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÏ¤³¤Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£µÙÍÜ´ü´ÖÃæ¤ËÍî¤Á¤¿¶ÚÆù¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¸å¤ÎµÙÍÜ¡¢¸ÞÎØÁ°¤Î¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï23Ç¯7·î¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼½êÂ°¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¿§¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿å¿§¤ÈÇò¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é¤½¤Î»Ø¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦»Ñ¤â¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ®Áè¿´¤Ï¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«Ç³¤¨À¹¤ë¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¾¯¤·µÙ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£ÌÀÆü¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡£22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢°ÊÍè3Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ë¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÏ¢¾¡µÏ¿¤ò½Å¤Í¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î¡ÖÍ¥æÆ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÞÎØ½÷²¦¤ÏºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£