¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û14ÇÕÌÜ¡ÖÄ«6»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÅ¹¤Ø¡ª¡¡»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×
º£²ó¤Ï50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÃÛÃÏ¤ÎÏ·ÊÞ¡¢¡Ö¹¬¸®¡×¤Ø
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃÛÃÏ¾ì³°¤Ë¤¢¤ëÄ«6»þ¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¡£70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤ÇÄÌ¤ê¤Ï¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃÛÃÏ¾ì³°¤ÎÄÌ¤ê¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¹¬¸®¡×¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë´¶¤¸¤ÎÅ¹¹½¤¨¡£¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹¡£
Å¹¼ç¤Îº´Æ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡£
Âí¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÏÄ«¤Î£¶»þ¤«¤é¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡©
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤è¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¿¼Ìë¤Î2»þÈ¾¤¯¤é¤¤¡£¥¹¡¼¥×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Í¡£
Âí¡¡»Ô¾ì»þ´Ö¤¹¤Í¡£¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²¿Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤â¤¦¡¢50Ç¯°Ê¾å¤À¤Í¡£
Âí¡¡ÊÉ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ25Ç¯ÁÏ¶È¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ï70Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡Ê½éÂåÅ¹¼ç¡Ë¤¬ÃÏÊý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç»ä¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã¶Æá¡Ê2ÂåÌÜÅ¹¼ç¡Ë¤¬3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï»ä¤À¤±¡£
Âí¡¡¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤óº£¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¾¼ÏÂ22Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£
Âí¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢78ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡Â¤¬ÄË¤¤¡¢¹ø¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£
Âí¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤Þ¤¢¤Í¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç50Ç¯°Ê¾å¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¼ç¤Îº´Æ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó
Âí¡¡¤³¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê900±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¡×¡Ê1350±ß¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡¢¡Ö¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥ó¥á¥ó¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡ÀÎ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤À¤±¡£¤½¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í»Ï¤á¤¿¤Î¤è¡£
Âí¡¡¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¡£ÆÃ¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£
Âí¡¡¡ÖÃãÏÒ¥«¥ì¡¼¡ÊÃ±ÉÊÉÔ²Ä¡Ë¡×¡Ê500±ß¡Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤Ê¤«¤¹¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃãÏÒ¥«¥ì¡¼¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤À¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ê£±¸Ä250±ß¡Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ã¤Æ¤è¡£
¡½¡½¡Ö¹¬¸®¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤Ï»ä¤¬»Ï¤á¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤è¡£
Âí¡¡¤½¤ì¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©
Âí¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®Ãæ²Ú¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤òÍê¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Î¤â¤ä¤·¤½¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤É¤¦¤¾¡£¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤Ï¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Í¡£
Âí¡¡¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ó¡Á¡¢¤¦¤Þ¡ª¡¡¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¥´¥í¥ó¤È¤·¤¿Æù´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤ÎÌ£¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡¢¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡£
¡Ö¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1000±ß¡Ë
Âí¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡¤³¤Ã¤Á¤â¤«¤Ê¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡ÌÍ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÌÜÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡£
Âí¡¡¤½¤³¤â¤ä¤Ï¤ê»Ô¾ì»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤«¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡Â¿¤á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡£
Âí¡¡¶ñ¤Ï¤Ò¤Æù¡¢¤â¤ä¤·¡¢¥¥¯¥é¥²¡¢¥Í¥®¤«¤Ê......¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤ª¸ý¤Ë¹ç¤¦¤«¤·¤é¡£
Âí¡¡¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¾ßÌýÌ£¥¹¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¡©¡¡±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ëÌ£¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò¼Ñ¤¿¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤òÂç¤¤Êµí¹ü¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¤ë¤ï¤±¡£
Âí¡¡¤½¤ì¤«¡ª¡¡¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Åß¤È¤«ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»Ô¾ì¤À¤ÈÇ¯ÃæÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
»Ô¾ì»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë
¡½¡½¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È¤Ï12»þ30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤ÏÄ«¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç10»þ30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤ë¿Í¤¬¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡£
Âí¡¡Ä«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤¹¤Í¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤¦¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê±ü¤Þ¤Ã¤¿½ê¤À¤«¤é¤µ¡£¤½¤ì¤ÇÉ½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¤«¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤òÇä¤ëÅ¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤è¡£
¾ì³°¤ÎÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤òÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
Âí¡¡¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤òÉ½¤ÇÇä¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤·¡£³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿Í¤â¿©¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£É½¤Î¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤ÎÅ¹¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£Î¾Êý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
Âí¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Éý¤â¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Íî¤ÁÃå¤¯¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤è¡£
Âí¡¡ËÍ¤¬¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤¸¤ã¤Þ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¡¢¤³¤³¤Ë¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤ÎÉ½¾´¾õ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Þ½½Ç¯°Ê¾å¤Î±Ê¤¤ËÏË¤ê±Ä¶È¤ËÅØÎÏ¤µ¤ìÃÛÃÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ÎÎ©¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¡¡´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Ê¿À®21Ç¯¤ÎÉ½¾´¾õ¤Ç50Ç¯°Ê¾å¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê70Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤«¡£Âº·É¤Ç¤¤ë¤Ê¤¢¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤¿¤ÀÄ¹¤¤¤À¤±¤è¡£
Âí¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ä¹¤¯¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£70Ç¯Ë°¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£
¢£ÃÛÃÏ¡¡¹¬¸®¡¡
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ4Ž°10Ž°5
03Ž°3545Ž°5602
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¢£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê¤Ô¤¨¡¼¤ë¡¦¤¿¤¡Ë¡¡
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£
¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@pierre_taki¡Û¡¡
