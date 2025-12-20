¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù10¼þÇ¯µÇ°ºÂÃÌ²ñ¡¡¡í¶¸µ¤¤ÈËÜµ¤¡í¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¡½¡½º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤È¤Ï¡©¡Ö·Ý¿Í¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â ¡ØÍµÈ¤µ¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÉ¬»à¡×
¡Êº¸¤«¤é¡Ë²£ß·½ÓÇ·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Áµ®¹°
¡ÖTT·»Äï¡×¡ÖKOUGU°Ý¿·¡×¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×......¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë10¼þÇ¯¡£ÆÃÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ°À×¤ò¡¢½é²ó¤«¤éÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦Èø·Áµ®¹°¡¢²£ß·½ÓÇ·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ý¿ÍÁ´°÷¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Í¥¿
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¤é»à¤Ì¡×¡Û
¡½¡½¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
Èø·Á¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«10Ç¯¤âÂ³¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡£Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤·¡¢½àÈ÷¤âÂçÊÑ¤À¤·¡¢¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤·¡£¤À¤«¤é²¶¤Î¥®¥ã¥é¤¬°Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í!?
²£ß·¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈËÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö10¼þÇ¯¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤ªº×¤êÁû¤®¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃÈÖ¤Ç5Ç¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥ä¥Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ç5Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÂ¼¡¡³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃÈÖ¤Ê¤é½àÈ÷¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Î5Ç¯´Ö¤Ï³Ö½µ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
²£ß·¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼1È¯ÌÜ¤Î¼ýÏ¿¤¬"À»ÃÏ"¤ÎÇ®³¤¡Ê½é²óÆÃÈÖ¤Î¥í¥±ÃÏ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¡×¡ÖÂç´îÍø¡×¡Ö¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ìÁª¼ê¸¢¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Î4¤Ä¤ò°ìµ¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Èø·Á¡¡¤¦¤ï¡Á¡¢¤½¤¦¤À¤½¤¦¤À¡£
°ÂÂ¼¡¡¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²£ß·¡¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ö³Ö½µ¤Ç¼ýÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¡¢Ëè²ó½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«......¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤È¡Ö¤³¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¤é»à¤Ì¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Èø·Á¡¡¤½¤ê¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃÈÖ¤ÇÇ¯¤Ë1¡¢2²ó¤ä¤ë´¶¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£
½é´ü¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï"Á´°÷Å¨"¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Ï¶¥ÎØÈÖÁÈ¤·¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ØÊÉ¡Ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶á¤¤Ç¯Âå¤Î·Ý¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¡Ê¤¼¤Ã¤Æ¡Ë¤§Éé¤±¤Í¤¨¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢ÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²¶¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ã¤¦¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤í¡×¤Ã¤Æ¡£½é²ó¤ÎÇ®³¤¤Ç²¶¤¬¤ä¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥Þ¥ó¡×¡ÊÁ´¿È¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤â¡¢µÞî±¡Ê¤¤å¤¦¤¤ç¡Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¥Í¥¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
°ÂÂ¼¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ï¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Î¥Í¥¿¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖµÕ¤Ëº£¡¢Ë·¼ç¤Ë¤·¤¿¤é¥¦¥±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ½é²ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈ±¤ò´¢¤ë¡ÖµÕ¥â¥Ò¥«¥ó¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Èø·Á¤Ï¤è¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÙæ¤á¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤Ï²¶¤â¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤ÈÊÌ¤Î¿Í¤È¤«¤Ö¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤µ¤ó¤ËÈ±¤ò´¢¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤È²¶¤Î¼êÊÁ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ã¤ÆÙæ¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Ùæ¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤È¤¤À¤±¡£Èø·Á¤Ï¤è¤¯Ùæ¤á¤Æ¤ë¤±¤É¡£
Ç®³¤¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½é²ó¤ÎÆÃÈÖ¥í¥±¤Ç¡¢È±¤òµÕ¥â¥Ò¥«¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡£½Ð±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤³¤Î¥Ü¥±¤ÇÈÖÁÈ¤Î¸÷ÌÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦
Èø·Á¡¡²¶¤Ð¤Ã¤«Ùæ¤á¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¥±¥ó¥«¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤¤¥±¥ó¥«¡£
²£ß·¡¡Á°¸þ¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤â¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Û
¡½¡½ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é10Ç¯¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÂ¼¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼ýÏ¿Á°¤Î´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢¡Êº´Æ£¡ËÛÙÎ¤¡Ê¤·¤ª¤ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍµÈ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤Î¤ò15Ê¬¤°¤é¤¤ÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Èø·Á¡¡³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÂ¼¡¡²¶¡¢Íç¤À¤«¤éÅß¤ÏÃÏ¹ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Èø·Á¡¡¤¢¤È¡¢¼ýÏ¿¤ÎºÇ¸å¤Ë°Â¡ÊÂ¼¡Ë¤µ¤ó¤¬¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ÂÂ¼¤µ¤ó¡×¤â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¿·¤·¤¯ÊÌ¤Î¥¥ã¥é¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊÑÂÖ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤É¡¢¤â¤¦³§¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¼ýÏ¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤¬¤½¤ÎÆü¤Î»²²Ã·Ý¿Í¤Ë¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ÂÂ¼¤µ¤ó¡×¤ÏHulu¸ÂÄê¤À¤¬¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
°ÂÂ¼¡¡¤Ç¤â¡¢¡ØHulu¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¥ã¥é¤¬°ìÈÖÇº¤à»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£ß·¡¡¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Î½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¥í¥±ÃÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ç¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»£¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹......¡×¤Ã¤ÆÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö¤³¤³¡ØÊÉ¡Ù¤ÇÍè¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÂ¼¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤Ã¤«¤Ç......¡£¤¢¡¢¡ØÊÉ¡Ù¤«¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½10Ç¯´Ö¤ÇÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÂ¼¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ê2019Ç¯10·îÊüÁ÷¡£°ÂÂ¼¤¬¡ÖÅìµþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¢ö¡×¤È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥Í¥¿¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
Ä«¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æü¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤â¥Ð¥ê¥«¥ó¤ÇÈ¾Ã¼¤ËÈ±¤ò´¢¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤·¤Í¡£
Èø·Á¡¡¤¢¤ìºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
²£ß·¡¡¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ ³§¡¢Èè¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ÂÂ¼¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Í¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÎÇØ·Ê¤â¤Ê¤¯¤¢¤Î¥Í¥¿¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â»à¤Ì¤Û¤É¥¹¥Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ÎÆü¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÈèÏ«º¤Øà¡Ê¤³¤ó¤Ñ¤¤¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
²£ß·¡¡¤¢¤Î²ó¤ÏÈ¿¶Á¤â»ëÄ°Î¨¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡£ÊüÁ÷¤Î¤¹¤°¸å¤ËÊÔÀ®Éô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö¿åÍË19»þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤É¤¦¤À¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Èø·Á¡¡°Â¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª
°ÂÂ¼¡¡......¤Ï¤¤¡Ê¾È¡Ë¡£
Èø·Á¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿·Ý¿ÍÁ´°÷¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤Î¥Í¥¿¡£¤³¤Î¥Í¥¿¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Î°ì°ø¤Ë
°ÂÂ¼¡¡¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡£³Ú¶Ê¤ÏÈÖÁÈ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¡ÖÀßÄê¡×¡Ö¥¥ã¥é¡×¡Ö²Î»ì¡×¡ÖÍÙ¤ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¡¢²Î¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤â1¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÊÒ¤ä¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¡×¤ÇÂç¿Í¿ô¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»²²Ã¤·¤¿·Ý¿Í¤â¡Ö¡û¡Ê¥Þ¥ë¡Ë¡×¤¬½Ð¤ì¤Ð1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯´Ö¤ÎºÇÂ¿¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¼Ô¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤ë¡ª
Èø·Á¡¡¤·¤«¤â¡¢°Â¤µ¤ó¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¸å¤À¤·¤Í¡£
°ÂÂ¼¡¡¤½¤¦¡£¤À¤«¤éËè²ó¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£
Èø·Á¡¡ËÍ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÍµÈ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤ó¤À¤â¤ó¡£¤¢¤Î¿Í¤Ï¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤ò°ìÈ¯¤Ç¸«È´¤¯¤«¤é¡£
°ÂÂ¼¡¡¤Û¤ó¤ÈÉÝ¤¤¤è¡£¥Í¥¿¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢²¶¤é¤Ï»Ò¶¡¥¦¥±¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¾Ð¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¡ÚÍµÈ¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤ÇÈÖÁÈ¤¬10Ç¯Â³¤¤¤¿!?¡Û
¡½¡½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÂ¼¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤ÆËè²óÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤Ã¤¿1È¯ÌÜ¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬À¹¶·¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î´ë²è¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Èø·Á¡¡³Î¤«¤Ë¡ª¡¡¤¢¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈø·Á¡×¤Î¿Í·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éËè²ó³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À©ºî¤Ë200Ëü±ß¤«¤±¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈø·Á¿Í·Á¤âÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦ÍµÈ¤µ¤ó¤ÏË°¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·......¡×¤È¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦Èø·ÁËÜ¿Í¤Ïº£¸å¤Î»È¤¤Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò
¡½¡½µÕ¤ËÉÔËþ¤Ï¡©
Èø·Á¡¡ÉÔËþ¤È¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¤¢¡£¤¢¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É¡Ê2023Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¡×¡Ë¤ÎÊÛÅö¤Ï¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡ª
°ÂÂ¼¡¡¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£³§¤ÇÅß¤ÎÁáÄ«¤«¤é¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤¿ÊÛÅö¤¬¤â¤¦¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤Ë¹Å¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
²£ß·¡¡ÈÖÁÈ»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë°ì·ï¤Ç¤¹¤Í......¡£ÃíÊ¸¤·¤¿ÊÛÅö¤òÃ¯¤«¤¬Åß¤Î²°³°¤ËÌî¤¶¤é¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁ´°÷¤¬Ìµ¸À¤Ç¥«¥Á¥«¥Á¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÂ¼¡¡¤½¤ì¤ÇÍµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤éÄ«¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤ò¿©¤ï¤¹¤Ê¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Èø·Á¡¡¤¢¤Î¿Í¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥à¥Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤È¤¤É¤¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£¤½¤Î¼¡¤Î²ó¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£¤Ï³§¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£
°ÂÂ¼¡¡²¶¤ÏÉÔËþ¤â²¿¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤±¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÊÉ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
Èø·Á¡¡º£¡¢°ìÈÖ·Ý¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¤È¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÎAD¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤ÆÆ±´üÁ´°÷¤¬¡ØÊÉ¡Ù¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¯¤Æ¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£
²£ß·¡¡¤¨¤§¡Á¡ª
°ÂÂ¼¡¡¥Þ¥¸¤Ç!?¡¡¤¹¤´¤Ã¡£
Èø·Á¡¡ÌëÃæ¤Ë¾®Æ»¶ñ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡£
°ÂÂ¼¡¡Ê¸²½º×¤Î½àÈ÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
Èø·Á¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤É¤½¤ì¤â·Ý¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢ºî²È¤µ¤ó¡¢Á´°÷¤¬¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢10Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°ÂÂ¼¡¡......¤¤¤ä¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Èø·Á¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡¡º£¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ë¡ª
°ÂÂ¼¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²¶¤È¤«Èø·Á¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ý¿Í¤Ï¥¹¥Ù¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥À¥á¡×¤Ã¤Æ°ì½³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤±¤É¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ¡Ê·Å¡¿¤µ¤È¤·¡Ë¤ò¥¤¥¸¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£
Èø·Á¡¡......³Î¤«¤Ë¡£¡ØÊÉ¡Ù¤Ç¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö¸þ°æ¤âÌÌÇò¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¿û¡ÊÎÉÂÀÏº¡Ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÀ¤´Ö¤Ë¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÍµÈ¤µ¤ó¤À¤ï¡£
°ÂÂ¼¡¡¥¿¥¤¥à¡Ê¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¤Í¡£¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤ÎÊÌ¤Î°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Éü³è¤µ¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£
²£ß·¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤Î¡ÖÊÉ¡×¤ò±Û¤¨Â³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆ±¤¸¤Ç¡£°ì²ó¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤°¤ËË°¤¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¿·¤·¤¤²¿¤«¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ä·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ariyoshinokabe07.jpg¤¢ÍèÇ¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡¡·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¡ÊÆ±»þ¾å±Ç¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Ù¡Ë¡£¼ç±é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¤¬Ì³¤á¤¢
¡½¡½¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¤Î±Ç²è²½¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¤«¡©
²£ß·¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀËÍ¤é¤â¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò´ð¤Ë±Ç²è¤òºî¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ÂÂ¼¡¡ËÍ¤¬¼ç±é¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¬Åö¤Ë¸À¤Ã¤¿À¸¤¤Î©¤Á¤È¤«¤ò¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÊª¸ì¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤È¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÈø·Á¤Ï²áµî¤Î¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¤ÇÍµÈ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤â¤¦¤ª¤Þ¤¨¤Î¥·¡¼¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Èø·Á¡¡ÉÝ¤¤¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¡ØÊÉ¡Ù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£
°ÂÂ¼¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿´ÆÆÄ¤ÎÍµÈ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤Í¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥Ñ¥ó¥µ¡¼ Èø·Áµ®¹°¡¡Takahiro OGATA¡¡
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ10ÈÖ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2008Ç¯¤Ë¿ûÎÉÂÀÏº¡¢¸þ°æ·Å¤È¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ò·ëÀ®¡£¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡ÙÁí³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ê95¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡ü¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡Tonikakuakarui YASUMURA¡¡
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2015Ç¯¤ËÁ´ÍçÉ÷¥Ý¡¼¥º¡õ·è¤á¤¼¤ê¤Õ¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ï¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£2023Ç¯¤Ë±Ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±Ç¯¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡ÙÍ¥¾¡¡ÊÍµÈ¤¬ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç·èÄê¡Ë
¡ü²£ß·½ÓÇ·¡¡Toshiyuki YOKOZAWA¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Î¤Û¤«¤Ë¡ØZIP!¡Ù¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ê¤É¡£¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈLIVE¡×¡Ö¥«¥Ù¥Ç¥ß¡¼¾Þ THE MOVIE¡×¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¤ÎµÓËÜ¤âÃ´Åö
