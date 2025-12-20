º´Ìî¹ÒÂç¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÌ¾Ìç£Ð£Ó£Ö°ÜÀÒ¤¬ºÆÇ³¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¡×¡ÖÍÎÏ¸õÊä¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Ìî¹ÒÂç¡Ê£²£²¡Ë¤ËÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬Ç®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ï£Ô£Å£Â£Á£Ì¡¡£Î£É£Å£Õ£×£Ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾Ìç£Ð£Ó£Ö¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Í£Æ¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÍèÇ¯£±·î¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥È¥ë¥³£±Éô¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¥È¥ë¥³°ÜÀÒ¤òÊóÆ»¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö£Ð£Ó£Ö¤Î´´Éô¤Ï¸åÇ¤Ãµ¤·¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ï¥µ¤ÏÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢£Î£Å£Ã¤Îº´Ìî¤È¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¡Ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥·¥Þ¥ó¥¹¥¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢£²£°£²£³Ç¯£¸·î¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í£Í£Æ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£Ð£Ó£Ö¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤é³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â£²£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£³£¶²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤â£Ð£Ó£Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢²¤½£¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ìó£²£°²¯±ß¤Î°ÜÀÒ¶â¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Êü½Ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£