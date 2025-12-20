これぞ、「脱・昭和ヘア」！？【40・50代】が垢抜ける♡「上品ウルフ」

40・50代が垢抜けたいなら、トレンド感のあるヘアスタイルを取り入れるのがおすすめ。今回は、軽やかなレイヤーで動きを出しつつ、落ち着いた印象を演出できる「上品ウルフ」をご紹介します。品よく華やかな「上品ウルフ」なら、今っぽさを取り入れつつ大人女性ならではの余裕を演出できそう。大人女性も挑戦しやすいヘアスタイルピックアップするので、ぜひ参考にしてみて。

丸みのあるシルエットでナチュラルに

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「初めてウルフに挑戦する方やナチュラルテイストが好きな方にオススメ」と紹介しているネオウルフ。レイヤーで軽さを演出しつつ、丸みのあるシルエットがやさしい印象です。透明感のあるカラーを組み合わせることで、より垢抜けた雰囲気に。

扱いやすく日常にフィットしそう

こちらのヘアスタイルは、首元のくびれが旬な雰囲気。程よいレイヤーが落ち着いた印象を与えてくれそうです。@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでもおしゃれ」とコメント。結べる長さのウルフヘアは、40・50代の日常にもフィットしそうです。

自然な外ハネでトレンド感アップ

こちらは、肩の長さの自然な外ハネがナチュラルな雰囲気。レイヤーを入れすぎず、まとまりのあるヘアスタイルに仕上がっています。@kitadani_koujiroさんは「肩ラインのクビレはスタイリングが苦手な方も◎」とコメントしていて、今っぽいスタイリングが簡単にできるのも嬉しいポイント。

メリハリのあるシルエットが旬な雰囲気

こちらは、@rico_salonさんが「麗しママのウルフスタイル」と紹介。レイヤーによって髪のボリュームを自然に調節できそうです。メリハリのあるシルエットがこなれ感を演出しつつ、40・50代にも自然に馴染む上品な雰囲気に。

