¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¤¥¤¥¤¥ーーー♡¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡ÛÅß¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×

µ¤²¹¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÅß¤Ï¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿·ºî¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æºî¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ì£¤ï¤¤¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¥Ð¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Åß¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤òÌÑÁÛ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
@bucks__bucks¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ºî¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥¹ー¥×¥Áー¥Î¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡Ö¥«¥×¥Áー¥Î¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡£¥½¥¤¥ß¥ë¥¯¡¦¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ËÊÑ¹¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥ÀーÄÉ²Ã¤Ç¡¢¥¹ー¥×¥Áー¥Î¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥«¥×¥Áー¥Î¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯¤È¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¥³ー¥Òー¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄêÈÖ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥Àー
11·î26Æü¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Î¿·ºî¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥Àー¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢´¶¼Õº×¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ÎÄêÈÖ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢ÌµßÉ²á¡¦ÌµÅº²Ã¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¤ê¤ó¤´¥¸¥åー¥¹¤Î¤³¤È¤ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥Àー¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥Àー¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¡¦¥¯¥íー¥Ö¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò²Ã¤¨¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´¨¤±¤ì¤Ð´¨¤¤Æü¤Û¤É¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Ýî¤ß¤ëÅß¤Ï¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ÇÅß¤Î¥¹¥¿¥Ð¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@bucks__bucksÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë