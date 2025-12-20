新年の幕開けは名駅で

・初日の出から獅子舞、コンサートまで多彩すぎる。

・お年玉クーポンや福袋、セールでお得にお買い物。

・年末の大歳の市など正月準備もしっかりサポート！

名古屋駅前のランドマーク『ミッドランドスクエア』で12月26日(金)から2026年1月12日(月・祝)まで年末年始を彩る「MIDLAND SQUARE 2026 NEW YEAR」が開催されます。

名駅で迎える華やかな新年

ミッドランドスクエアが贈る

年末年始の注目イベント6選

毎年末の恒例イベント「大歳の市」や、名古屋最高度の展望台からの初日の出鑑賞、獅子舞と振る舞い酒、ニューイヤーコンサートなど盛りだくさんのラインナップでお届けします。

さらに福袋やセール、お年玉クーポンなど、お得なショッピングチャンスも満載です。

●イベント①

年末の準備はここで整う

大歳の市で迎春の品を揃えよう

12月26日(金)～31日(水)の6日間、商業棟B1Fアトリウムにて「大歳の市」が開催されます。

年越しそばやぜんざい、本格的なお出汁パックなど、年末年始に欠かせない逸品が勢揃い。

出店は、手打ち蕎麦の名店「紗羅餐」、製菓材料の老舗「富澤商店」、そして「恵那銀の森」の別ブランド「竈(おくど)」。

特に「竈」のお出汁パックは、手軽に本格的な味が楽しめると評判です。

年末の買い出しに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

開催時間は11:00～18:00で、初日は13:00～19:00、最終日は16:00までと、日によって異なるのでご注意を。

●イベント②

東海一の絶景と新年を迎える

初日の出イベント

2026年1月1日(木・祝)は『ミッドランドスクエア』の屋外展望台「スカイプロムナード」で「ミッドランドスクエアから初日の出を見よう2026」が開催されます。

地上220m、東海エリアで最も高い展望台から望むご来光は、まさに圧巻。

ブルーアワーからオレンジ色に染まる名古屋の街並みとともに、新年の始まりを静かに迎えることができます。

入場は前売券のみで、料金は一律2,200円。オリジナル卓上カレンダー、エコカイロ、一年後に届くデジタル年賀状の3種のノベルティ付きです。

チケットはスカイプロムナード公式HPにて販売。ただし売り切れ次第終了となるので、チェックはお早めに。

●イベント③

新年の福を呼び込む

獅子舞＆振る舞い酒で

厄払いと円満祈願

1月2日(金)は、館内にて「新春獅子舞&振る舞い酒」。

地下1階で10:45～、4階で11:00～獅子舞が披露され、力強い舞で新年の厄を払い、無病息災を祈願します。

さらに11:15からは、4階で日本酒の振る舞いも実施。

提供されるのは、創業360年を誇る尾張知多・小鈴谷の蔵元「盛田」の銘酒「ねのひ」。

協力店舗は、同蔵元が手がける4階の「蔵人厨 ねのひ」です。

日本酒の振る舞いはなくなり次第終了となるため、早めの来場がお勧め。

●イベント④

1/2はお年玉クーポン配布

対象店舗で賢く新年スタート

1月2日(金)限定で、地下1階・4階の飲食・食物販店舗(一部店舗除く)を利用すると、1月3日(土)～12日(月・祝)まで使える500円分の「お年玉クーポン」がもらえます(3,000円以上の買い物時に使用可能、合算不可)。

クーポンは会計時に配布され、なくなり次第終了。対象外の店舗もあるため、事前に確認しておくと安心です。

新年のショッピングをよりお得に楽しめるチャンスを、どうぞお見逃しなく！

●イベント⑤

音楽で彩る新年のひととき

ニューイヤーコンサートで

心に響く名演奏を！

1月3日(土)には、商業棟B1Fアトリウムにて「ミッドランドスクエア ニューイヤーコンサート 2026」が開催されます。

出演は、東京を拠点に活躍するソプラノ歌手・川越未晴と、愛知県立大学を首席で卒業したピアニスト・安田有沙。

演奏予定曲は、サティ「あなたが欲しい」、J.シュトラウスⅡ「侯爵様、あなたのようなお方は」（オペレッタ《こうもり》より）、武満徹「小さな空」など。

第1部は11:00～11:30、第2部は12:30～13:00の2回公演で、観覧は無料です。

買い物の合間に、優雅な音楽で心を癒すひとときをどうぞ。

●イベント⑥

2026年のスタートダッシュ

MIDLAND SALEで

お気に入りをお得にゲット

1月3日(土)～12日(月・祝)まで、各ショップにて「MIDLAND SALE」が開催されます。

2階の「デザインワークスコンセプトストア」「ストラスブルゴ」「アパルトモン」、3階の「ジェンテディマーレ」「マルティニーク」「カオス」「プレインピープル」「ジョンスメドレー」など、注目ブランドが多数参加。

また1月2日(木)からは福袋の販売もスタート。

「富澤商店」「ディーン＆デルーカ」「味の司 石昆」「ラスール オーバカナル」「サロン・ド・モンシェール」「ベーカリー＆レストラン 沢村」など人気ショップが勢揃い。

数量限定のため、気になるショップやブランドはお見逃しなく！

まとめ

お正月イベントの選択肢のひとつに

名駅のランドマークで特別な年末年始を

「MIDLAND SQUARE 2026 NEW YEAR」は年末の準備から新年の初詣、グルメ、音楽、ショッピングまで全てが揃う、この時期にふさわしい贅沢すぎるイベントです。

もちろん名駅直結でアクセス抜群なので、寒い日でも快適に過ごせるところも嬉しい！

2026年の始まりを少し特別に、そして心地良く過ごしたい人はぜひ『ミッドランドスクエア』へ。素敵な一年になりますように。

【年末年始の営業時間まとめ】

●～12/30(火)通常営業

物販11:00～20:00/飲食11:00～23:00

※一部店舗除く

●12/31(水)～18:00まで営業

レストランはランチ営業にて終了

●1/1(木・祝)休業

ミッドランドスクエアシネマのみ通常営業

●1/2(金)

レストラン/カフェ/食物販店舗のみ通常営業

※一部店舗除く※一部物販・サービス店舗は営業

●1/3(土)～通常営業

店舗名：ミッドランドスクエア

住所：名古屋市中村区名駅4-7-1

電話番号：052-527-8877(受付11:00～18:00)

営業時間：イベントにより異なる

定休日：イベントにより異なる

公式サイト：https://www.midland-square.com/