¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ç°ìÈÌÁò¤¬ºÆ¤ÓÁý²Ã¡¡ÁÓÉþ¤âÃíÌÜ¡ª¤¤Á¤ó¤È´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸³èÍÍ¼°¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Áòµ·¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²ÈÂ²Áò¤¬²ÃÂ®¤·¡¢½¾Íè¤Î°ìÈÌÁò¤¬¸º¤ê¡¢Áòµ·Á´ÂÎ¤ÎÌó£µ³ä¤ò²ÈÂ²Áò¤¬Àê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¾Áò¡¦²ÐÁò¼°¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬(³ô)³ùÁÒ¿·½ñ¤Î2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Î²ÈÂ²Áò¤Ï£µ³ä¤Ï¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤è¤ê5.7¡ó¸º¤ê¡¢°ìÈÌÁò¤¬4.2¡óÁý¤¨£³³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¡¢¥¹¥Æ¥¡ª½¾Íè¤Î¡È¤¤¤«¤Ë¤âÁÓÉþ¡É¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÁòµ·¤Î´ÊÎ¬²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ç°ìÈÌÁò¤¬ºÆ¤ÓÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¡Ö²ÈÂ²Áò¸å¤Ë»²Îó¼Ô°Ê³°¤ÎÄ¤ÌäµÒ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ä¹áÅµÊÖ¤·¤Î½àÈ÷¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨°ìÈÌÁò¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡°ìÈÌÁò¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤Î¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤â°Õ¼±¤·¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Áõ¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î(³ô)Åìµþ¥½¥ïー¥ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡Ö´§º§Áòº×¤Î¼°¤Ï¡ØÂçÀÚ¤ÊÆü¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬92.4%¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¡È¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Áõ¤¤¡É¤òµá¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢2025Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOKYO SOIR¡×¤Ï¡¢È¯Çä£²¥«·î´Ö¤ÇÇä¾å·×²èÈæ165¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÃå¤¿¤¤¡×¤¤¤Ã¤¿¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òµá¤á¤ë¤Î¤âºÇ¶á¤Î·¹¸þ¡£½¾Íè¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥«ー¥È¡Ë¤Ë¾åÃå¤È¤¤¤¦¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤«¤é¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ä¥¹ー¥Ä¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹ー¥Ä¡Ù¤Î£³¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¹½À®Èæ¤Ï¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬60.2%¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬22.6%¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹ー¥Ä¤¬17.3%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ï50Âå°Ê¾å¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢20Âå¤«¤é60Âå°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÃ¶¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡£¡ÖÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¦À¼¤âÂç¤¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÖÉáÊ×À¡×¡ÖÈÆÍÑÀ¡×¡Ö°Â¿´´¶¡×¡Öµ¡Ç½À¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í¤ÇÃåÃ¦¤Ç¤¤ëÁ°³«¤¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤òºÎÍÑ¡£ÂÎ·¿ÊÑ²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ñ¥¿ー¥óÀß·×¤ÇÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ëÆÃÍ¤Î¹âÅÙ¤ÊË¥À½¤ä¥×¥ì¥¹µ»½Ñ¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇºà¤â¸·Áª¤·¡Ö²ÈÄíÀöÂõ²ÄÇ½¡×¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Åìµþ¥½¥ïー¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç½éÆþ³Õ¤·¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê43¡Ë¤¬³ÕÎ½Ç§¾Ú¼°¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥áー¥«ー¡£¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï2018Ç¯¤ËÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®¹Ô¤ê¤¹¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢¥·¥ë¥Ðー¥É¥ì¥¹¤òÙèÙé¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀµÎéÁõ¤ÏÅìµþ¥½¥ïー¥ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢µÜÃæ¤Î¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀµÎéÁõ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£µÜÃæ¤Î¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤Ë¹ç¤¦Éþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´õ¾¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ÎÁÈ³Õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢»ä°Ê³°¤ÎÊý¤âÂ¿¡¹Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆ±¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹Ê¸¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁªÂò¤·¤¿76¡ó¤¬¡Ö´§º§Áòº×¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤äÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Áòµ·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´§º§Áòº×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬TPO¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉþÁõ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦ÀÐÀîÈþ²Â¡Ë