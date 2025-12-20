¥¥ó¥×¥ê¡¢°ÛÎã¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈ×¡ÖSTARRING¡×Àè¹Ô»ëÄ°²ñ¤Ç´¶¤¸¤¿£²¿Í¤ÎËÜµ¤¤È¹â½ãÅÙ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
King & Prince¡ØSTARRING¡ÙListening Party¥Ý¥¹¥¿¡¼
King & Prince¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë7th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤ÎºîÉÊÀè¹Ô»î¼Ì¡¢»îÄ°²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö±Ç²è¡×¡£King & Prince¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ó¥×¥ê¡Ë¼«¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ò¡Ö²Í¶õ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦ÆÃÊó¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¡Ë¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¼êË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É¤ò¤È¤Ã¤¿¿·ºî¤ÎÀè¹Ô»î¼Ì¡¢»îÄ°¸å¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¼èºà¡áÊ¿µÈ¸¼£¡Û
¥¥ó¥×¥êÁ´ÎÏÅêµå¤ÎÁ´¤¯¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSTARRING¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¼ç±é¡¦¼çÌò¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£¥¥ó¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÃ´¤¤¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½ÇØÉé¤¨¤ë·è°Õ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£
¤½¤Î·è°Õ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¼«¿È¤¬´ë²è¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿11ËÜ¤Î±Ç²è¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦ÆÃÊó¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¤È¤¤¤¦¡¢»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤¿¡£MV¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¿ô¡¢»£±ÆÆü¿ô¤ò¤«¤±¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÆó¿Í¤â¡ÖKing & Prince»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È²Í¶õ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡É¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¡¢Á°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ç²è¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤Ò¤¸¤ç¤¦¤Ë¹â¤¯¡¢ï£¡¹¤¿¤ëÀ©ºî¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀºåÌ¤Ê»Å³Ý¤±¡¢Ë¤«¤Ê¾ðÊóÎÌ¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀìÍÑ¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£OOH¡Ê²°³°¹¹ð¡ËÅ¸³«¤äSNS¤Ç¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¡£ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï£±²¯²óÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
SNS¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ÃØ³¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¡½¡½¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é´Ñ¤é¤ì¤ë¡©¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥¥ó¥×¥ê¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«ËÜÅö¤Ë±Ç²è²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡½¡½¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Îµ¬ÌÏ¤È´üÂÔÃÍ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ÖTheater¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖHEART¡×¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¡ÖI Know¡×¤é¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë¡¢¿åÌîÎÉ¼ù¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ë¡¢¾®¸¶°½ÅÍ¡ÊTempalay¡Ë¡¢eill¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡ºîÉÊ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Îºî»ìºî¶Ê¤ä¡¢BBY NABE¡¢Matt Cab¡¢MATZ¤é¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤Ê¤É¤â²Ã¤¨¡¢¡Ö±Ç²è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤â¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤ÆÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡¢±Ç²è¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¡¢ºîÉÊÀè¹Ô»î¼Ì¡¢»îÄ°²ñ¤Î¤â¤è¤¦¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
³Æ³Ú¶Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ë²Ú11ËÜ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£±Ç²è
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡ÖTheater¡×¡£³Ú¶Ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¥·¥¢¥¿¡¼¡É¤Î¡ãËë³«¤±¤Î¹ç¿Þ¡ä¤À¡£Àä¹¥¤Î¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÁö¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¡õ¥À¥ó¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë´¶¾ð¤ò¹â¤á¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò¥¥ó¥×¥ê¤ÈÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à£²¶ÊÌÜ¤«¤é¤Ï·×11ËÜ¤Î³Ú¶Ê¤¬³Æ±Ç²è¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ËÜÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê½çÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖHEART¡×¡£¤³¤ì¤Ï±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖMODERN LOVE¡×¤Î¼çÂê²Î¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê³«È¯¤«¤é¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆâÍÆ¡£ßê¤á¤¯À¶ÎÃ´¶¤Î³Ú¶Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤ÏÂÐÈæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹Í¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤½¤ì¤ò¥¥ó¥×¥ê¤¬±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÌä¤¦¡É¤è¤¦¤Ê¡¢¿¼ÅÙ¤Î¤¢¤ë´¶¿¨¤¬¸½Âå¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ò¤âÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²Î»ì¤Î¡ã¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á
½é¤á¤Æ¤À¤è¡ä¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Ú¶Ê¡¦±Ç²è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ï¡¢Æ±°ì¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±Ç²è¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¥ó¥×¥ê¤¬Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹¬Ê¡´¶¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÌÀÏ¯²÷³è¤Ë¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡¢âÁ¤·¤µ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î±Ä¤ß¤ä¤½¤Î»þ¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´ñÀ×¡×¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÌõ»ì¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤Î±Ç²è¡ÖThe DOOMER¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï³Ú¶Ê¡ÖI Know¡×¤¬¼çÂê²Î¡£´í¤¦¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥µ¥¦¥ó¥É¤Î²»Áü¤¬±Ç²è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÄÌ´Ó¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î°ìËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Îµ¯¾µÅ¾·ë¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÊÔ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÁÛÁüÎÏ¤¬¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬¥À¡¼¥¯¤Ê¿§µ¤¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä·ý½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢É¬¸«¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤¬¡Ö¼çÂê²Î¡×¤È¤Ê¤ë³Æ±Ç²è¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Î¹ë²Ú¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¿Ø¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³Ú¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
50TA¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³Ú¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÍëÆ£·»Äï¡×¤À¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥½¨¤Ê·»¡¦±ÊÀ¥¡£ÉÔÎÉ¤ÇÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ÎÄï¡¦¹â¶¶¡£Éã¿Æ¤Îë¾Êó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ²ñ¡£¿¿µÕ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÆó¿Í¤ò±é¤º¤ë¥¥ó¥×¥ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤¬Êª¸ìÆâ¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎÃç¤Ï¡½¡½ºÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÆ¼ÏÌµ¤¯ÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¸ò¤ï¤¹Æó¿Í¤ÏÇ®±é¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¥³¥ß¥«¥ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢º®¤¸¤ê¹ç¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Æó¿Í¤ò·Ò¤°¤Î¤Ï¡ÖÉã¤Î°ä»Ö¡×¡£¤½¤ì¤¬Æó¿Í¤Î´õË¾¤Ë¡¢Ì´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È´õË¾¤ÎµÖ¡É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê´¶¿¨¤¬º¬´´¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤«¤éÞú¤àÀ¸Ì¿¤¬ßê¤á¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¾§¤¬¸£°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö4·î1Æü¡×¡£¤³¤Î¡¢²¿¤«¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡¦±Ç²è¶¦ÄÌ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿åÌîÎÉ¼ù¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ë¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤â¤Î¤À¡££´·î£±Æü¤ò¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¹â¶¶¡£¤½¤ì¤ò»¡¤·¤Æ¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Î°ìÆü¤ÎË¡Â§¤òÃµ¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢½ãµÊÃãÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Å¹°÷¡¦±ÊÀ¥¤«¤é¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¤½¤³¤«¤éÂ³¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢¿åÌî¤Ë¤è¤ë¡È¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤êÀá¡É¤Î²÷³è¤ÊÀûÎ§¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤ÎÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·»þÂå¤Î²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¤Î¤¢¤êÊý
Àè¹Ô»ëÄ°¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¥ó¥×¥ê¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î½ãÅÙ¤Î¹â¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à³Æ³Ú¶Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë±Ç²è¤ÎÉÁ¼Ì¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î±éµ»¤È¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤«¤é¡Ö¿·»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
ËÜÊª¤Î±Ç²è¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼Á¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§ºÌ¤Î³ÆºîÉÊ¡£¤½¤Î´ë²è¤È¼ç±é¡¢Á´¤Æ¤ò¥¥ó¥×¥ê¤¬Ã´¤¦ËÜºî¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò²»¸»¤À¤±¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤È¸Æ±þ¤¹¤ë±Ç²è¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²Ã¤¨¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤È¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤³Ý¤±»»¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬±Ê±ó¤ËËÄ¤é¤à¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¥ó¥×¥ê´ë²è¤ÎËÜºî¤Î±Ç²è¤¬Á´¤Æ¡ÖÌ¤´°¡×¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò¡¢¥¥ó¥×¥ê¤ÎÆó¿Í¤È°ì½ï¤ËÁÛÁü¤·¡¢¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¡ÈSTARRING¡á¼çÌò¡¦¼ç±é¡É¤È¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¸¤¸¤ë¡£
±Ç²è¡¢³Ú¶Ê¤Ç¤Î¼çÌò¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¡¢ËÜºî¤«¤é¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö³Æ¡¹¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿·´¶³Ð¡£Àè¹Ô»ëÄ°²ñ¤ÇËÜºî¤ò¼õ¤±¤ÆºÇ¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Ï¡¢¥¥ó¥×¥ê¤È¶¦¤Ë¡È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸½¾Ý¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¥ó¥×¥ê¤¬ËÜºîËÁÆ¬¤Î³Ú¶Ê¡ÖTheater¡×¤Ç¡¢¡ã·¯¤¬ÁÏ¤ë¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¡½¡½¡ä¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÈ¯É½¸å¤Î12·î31Æü¤Ë¡¢Æó¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤ò¡¢2026Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¢£´ÂçÅÔ»Ô¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£