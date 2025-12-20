札幌FWジョルディ・サンチェスに欧州復帰の可能性が浮上

J2北海道コンサドーレ札幌に所属するFWジョルディ・サンチェスに欧州復帰の可能性が浮上している。

現地メディアによれば、昨年7月にポーランドのヴィジェフ・ウッチから加入したスペイン人FWに対して、ポーランドの複数クラブが関心を示しているようだ。

現在31歳のサンチェスは昨季J1で残留のための切り札として期待されて札幌へやってきた。しかし、J1リーグでは7試合で無得点に終わると、舞台をJ2へと移した今季もリーグ戦9試合で1得点と結果を残せなかった。

ポーランドメディア「Transfey.info」は「元ヴィジェフ・ウッチのストライカーがエクストラクラサ（ポーランド1部リーグ）に復帰か？」とサンチェスの去就について報じた。

同メディアによれば、アルカ・グディニャ、ザグウェンビェ・ルビンの獲得候補になっていることは間違いなく、さらにピアスト・グリヴィツェが候補に含まれる可能性もあるという。サンチェスは札幌に加入する直前の2023-24シーズンにポーランドで公式戦35試合11得点6アシストを記録。その実績を知るポーランドの複数クラブが獲得を狙っているようだ。

190センチの長身FWは日本を離れ、再び欧州でプレーすることになるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）