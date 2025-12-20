『ばけばけ』ヒロイン・高石あかり、23歳の誕生日を報告「また一つ夢が叶いました」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを務める女優の高石あかりが19日、自身のインスタグラムを更新し、23歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】サプライズで23歳誕生日を祝福された高石あかり
高石は「本日、23歳の誕生日を迎えました。沢山のお祝いメッセージありがとうございます！」と感謝をつづり、『ばけばけ』の撮影現場でサプライズの誕生日祝いを受けたことを明かした。「前から計画を立て、サプライズのリハーサルもされていたそうで、キャスト・スタッフの皆さん本当にありがとうございました。ずっと忘れないです、、！！」と、思いを記している。
さらに、「そして、本日とあるシーンの撮影がありました。23歳一日目ですが、また一つ夢が叶いました。幸せです。頑張ります」と心境を明かし、新たな1年への意気込みをにじませていた。
引用：「高石あかり」インスタグラム（＠a_akari1219）
※高石あかりの「高」は正式には「はしごだか」
