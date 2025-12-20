横道河子鎮で写真撮影する観光客。（１２月２日撮影、ハルビン＝新華社配信）

【新華社ハルビン12月20日】中国黒竜江省の南東部に位置する海林市横道河子鎮は1897年の発足で、「汽車がもたらした町」と呼ばれる。中東鉄道（東清鉄道）の建設に伴い、その地理的優位性により同鉄道沿線の重要拠点の一つとなった。現在はその異国情緒と奥深い歴史的背景が注目されて人気の観光地となっている。

同鎮の広報責任者、劉佳雨（りゅう・かう）氏は「横道河子の人気の要因の一つは独特の氷雪要素にある」とし、同鎮には現在もロシア様式建築200棟余りが良好な状態で保存されており、自然の雪景色や地域文化と融合していると説明した。

横道河子鎮の雪景色。（１２月２日、ドローンから、ハルビン＝新華社配信）

現在では民宿やレストラン、旅行撮影店などさまざまな事業体も進出し、氷雪経済の産業チェーンがさらに拡大している。

今年の氷雪シーズンにはトナカイと写真撮影をしたり、餌やりができる「トナカイ部落」プロジェクトを新たに立ち上げた。

またこの冬、運用が始まった「半山坡魅雪奇縁（山の中腹での雪との不思議な縁）」プロジェクトでは民宿と娯楽施設を一体化。ロシア風の豪華客室42室を備え、スノーチューブや電子音楽パーティーなどのプロジェクトと融合し、従来の氷雪鑑賞をインタラクティブ体験へと向上させて多くの観光客のニーズに応えている。（記者/孫暁宇）