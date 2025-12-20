¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û»°¸¶Éñ°Í¡¢Á´ÆüËÜºÇ¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ø¡Ö¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡×Ä´À°¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤â³ÎÇ§
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP¤Ç13°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¶Ê¤«¤±¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡×¡£ËÁÆ¬¤Î3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢Â³¤¯3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤«¤é¤Ï3Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¹ß¤ê¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Î´¶¿¨¤â³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£11ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜ¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£Á°Æü¤ÎSP¸å¡¢°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÈ¿¶Á¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÍ§Ã£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄº¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê³§ÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¢¤¹21Æü¤Î¸á¸å4»þ45Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£12ÈÖ³êÁö¤Î»°¸¶¤Ï¸á¸å6»þ27Ê¬¤«¤é±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£