ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡¡»ö·ïÁ°¤Ë4¤«½ê¤ÇÊü²Ð¡¡¼êÀ½ÇúÃÆ¤Î°ÒÎÏ»î¤·¤¿¤«¡¡ÂæËÌ¡¦Ìµº¹ÊÌ»¦½ý3¿Í»àË´11¿Í½Å·Ú½ý
ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌÃæ¿´Éô¤Ç¡¢ÃË¤¬Ìµº¹ÊÌ¤ËÄÌ¹Ô¿Í¤òÀÚ¤êÉÕ¤±14¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬»ö·ïÁ°¡¢4¤«½ê¤ÇÊü²Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¤Î¤¦Ìë¡¢ÂæËÌ±Ø¤Î½Ð¸ý¤ÇÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¤¦¤¨¿ÏÊª¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤â¶á¤¯¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢11¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Ä¥Ê¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼êÀ½¤ÎÇúÈ¯Êª¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ïÁ°¤Ë¼«¿È¤ÎÉô²°¤äÊÌ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ4¤«½ê¤ÇÊü²Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼êÀ½¤ÎÇúÈ¯Êª¤Î°ÒÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¤´¤í¤ËÂæËÌ±Ø¶á¤¯¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°¤«¤é¤ÏÇúÈ¯Êª¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¥ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄê´üÅª¤Ë¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ëÍ½È÷Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å¾µïÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¶µ°é·±Îý¤Î¾·½¸¤¬Á÷ÉÕ¤Ç¤¤º¡¢7·î¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£