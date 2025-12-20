元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が20日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。エプロン姿を投稿した。

デコルテ部分などがレース素材の白トップスに白のパンツルックで、水色のエプロンを着用したショットを公開。「エプロンつけて…テレビ東京『ぺこもぐキッチン』」と伝え、「フィンランドに住んでいた時によく食べていたお料理を作らせていただきました 緊張した〜っ そのほかにも年末年始にもおすすめの簡単に作れるおいしい品々が登場するのでぜひご覧ください」とつづった。

「栗原心平さんのお料理があまりにもおいしくて、休憩中に頬張っていたらマネージャーさんに激写された様子 スペースが限られていたので立ったままでいただいてすみません もちろん完食させていただきました」と説明した“不意打ち立ち食いショット”には、太字で大きく「笑」と添えて、ストーリーズにアップした。

ファンやフォロワーからも「コーデお似合い」「若奥様みたい」「若奥様風でイイね」「ステキです」「可愛すぎる」「セクシー過ぎる」「ドキドキしちゃいました」「妄想が膨らむ」「メロメロ」「キュンキュン」「料理できるのも家庭的で素敵」「手料理食べてみたいなぁ」「いつでもお嫁さんに」「お嫁さんにしたいLADY No.1決定」などのコメントが寄せられた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。