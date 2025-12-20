散歩デビューした子犬→道中、先輩犬に吠えられてしまい…咄嗟に見せた『尊い行動』に12万いいね集まる「大きいのにバブみが深い…」と悶絶
お散歩デビューしたばかりのサモエド子犬さん。お散歩中、小型犬の先輩に吠えられてしまって…。社会勉強真っ只中、バブみが深すぎる可愛い行動を捉えたその光景は記事執筆時点で216万回を超えて表示されており、12万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。
散歩デビューしたばかりのサモエド子犬
Xアカウント『@sadaharu__0905』に投稿されたのは、お散歩デビューしたばかりの頃のサモエド「さだはる」くんのお姿。
まださだはるくんがお散歩デビューしたばかりの頃、その道中で先輩の小型犬さんに吠えられてしまうことがあったのだといいます。
小型犬の先輩に吠えられて…可愛すぎる行動に反響
吠えられたり吠えたり…まさに犬社会の勉強として必要な経験、場面に出くわした時…さだはるくんがみせた反応はあまりにも可愛すぎるものだったそう。
お膝におててを乗せるようにスッと飼い主さんの身を寄せたというさだはるくん。
どこか『解せぬ』感に溢れたきょとんとした表情も相まって、バブみが深すぎるそのお姿は多くの人々を悶絶させることとなったのでした。
この投稿には「大きいけど子犬の顔してる」「表情と添えた手が可愛すぎる」「先輩の洗礼ですね」「かわいい」「サモエドかわい…」「すでに柴犬ぐらいの大きさなのに顔はまだまだベビーフェイス」「たまらん」と絶賛のコメントが寄せられています。
立派に成長された現在のお姿
2024年9月5日生まれのさだはるくんは、現在1歳の甘えん坊な男の子。飼い主さんとさまざまな場所にお出かけをしたり、先輩方の洗礼を受けたりしながら、心優しい紳士に成長されています。
最高のサモエドスマイルを見せてくれるさだはるくんの日常は、日々多くの人々にサモエドの魅力、そして癒やしや笑顔を届け続けています。
