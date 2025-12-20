シベリアンハスキーと猫さんの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で112万回再生を突破し、「心が温まりました」「可愛さ半端ない」「自分の子だと思ってるみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫が倒れて動かなくなった結果→事態を察したハスキー犬が…愛に溢れた『尊すぎる行動』】

子猫が廊下で倒れちゃった！？

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、猫のじゅんちゃん＆茶太郎ちゃんの日常を紹介しています。この日は、はっちゃんとじゅんちゃんの「ある一幕」について投稿しました。

この日は、とてもいい天気だったそうです。廊下には温かな陽が差し込み、絶好の日向ぼっこ日和。ゴロリと仰向けになったじゅんちゃんは、そのままウトウトと眠ってしまったそうです。

その様子を見ていたはっちゃんはビックリ！じゅんちゃんが、突然倒れてしまったように感じたようです。

心配そうに寄り添うハスキー

はっちゃんは、じゅんちゃんのことをとても大切にしているそう。廊下で倒れてしまったじゅんちゃんのことが心配でたまらなかったといいます。そこで、傍に寄り添って見守ることに。依然仰向けで倒れたままのじゅんちゃんを、ソワソワした様子で見つめていたそうです。

そのまましばらくじゅんちゃんの傍から離れなかったというはっちゃん。じゅんちゃんが倒れている間に敵に襲われる可能性を考えたのか、時折キョロキョロと周囲を確認して警戒している様子も見せたといいます。

仲睦まじい光景にホッコリ

はっちゃんの優しい見守りのおかげで、日向ぼっこを存分に満喫できたじゅんちゃん。目を覚ますと、元気いっぱいでおもちゃ遊びを始めたとか。そのまま布団に移動すると、きゅうちゃんもやってきました。

じゅんちゃんは、きゅうちゃんに猫パンチをして遊んでいたといいます。じゃれあう2匹に寄り添うはっちゃんは、平穏が戻ってきて安心したようです。わんこ2匹でじゅんちゃんを囲むような態勢で眠りについたとか…♡

仲良しすぎるわんこ＆にゃんこの光景に、思わずホッコリしてしまいますね。

この投稿には「保護者としての責任感に拍手！」「今日も平和を確認しました」「穏やかな日常に癒されました」などの温かなコメントが寄せられています。

仲良しな4兄妹の日常はYouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。