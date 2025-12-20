STARGLOWが、来年1月のデビューに先がけ、メンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画『SG LAB』の第2弾映像を公開した。

（関連：STARGLOW「Moonchaser」、バイラルチャートイン 新人らしからぬ高いポテンシャルを示す1曲）

第2弾では、メンバーのRUIが、ビリー・アイリッシュの楽曲「you should see me in a crown」に乗せてパフォーマンスを披露。原曲の持つダークで張り詰めた世界観を、自身の表現力で再構築し、RUIならではの存在感を際立たせる映像作品に仕上がっている。

今回の演出および振付は、s**t kingzのNOPPOが担当。映像監督のte2taとともに、RUIの持つミステリアスな魅力を引き出し、妖艶な照明演出の中で踊る姿をワンカットで収めた。緊張感と没入感が共存する映像表現により、楽曲の世界観とRUIの存在感が印象づけられている。

なお『SG LAB』は、今後もユニットやソロなど多彩な形で、STARGLOW公式YouTubeチャンネルにて順次公開予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）