村上の去就が決まる瞬間が迫っている(C)Getty Images

独自の視点による提言だ。

現地時間12月18日、MLB専門ラジオ局『MLB Network Radio』が公式Xを更新し、かつてメッツでGMを務めていたスティーブ・フィリップス氏の音声を紹介した。その中では、ヤクルトからポスティングでのメジャー移籍を目指す村上宗隆の“市場価値”が改めてクローズアップされている。

【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発

まず番組内では、長打不足に悩むパイレーツを名指しし、「獲得競争に参戦すべきだ」と言及。「パワーが必要だろう。この男はシーズン56本塁打を記録した。ピッツバーグよ、動け」と猛烈なプッシュを続け、「契約がどう転ぶかはわからないが、少なくとも一か八かを試す価値はある」と主張した。

さらに、「デトロイト（・タイガース）も今すぐ彼に懸けるべきだ」ともう一球団を挙げたフィリップス氏。中小規模マーケットのチームに参戦を促しており、空振りが多い点を懸念材料に挙げながらも、「彼なら得点源になるかもしれない」と熱を帯びた口調で期待を寄せている。