¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÉã¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò ÌµÌ¾½Î¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×
30Âå¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¤â¡¢40Âå¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¼çºË¤Î¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ç19ºÐ¤«¤é²á¤´¤·¤¿10Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃçÂå¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¡×À®¿Í¼°¤Ç¿¶Âµ»Ñ¤ÎÀÖ´Ö¤µ¤ó¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È ¤Û¤«¡Ê4ËçÌÜ/Á´16Ëç¡Ë
¡Ö·î¼ÕÌµÎÁ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¼õ¤±¤¿ÌµÌ¾½Î¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¨¡¨¡ ÀÖ´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¾Í¥¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤¬1975Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤¿ÌµÌ¾½Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ´Ö¤µ¤ó¤¬Æþ½Î¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§¤â¤È¤â¤È¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¾¼ÏÂ²»³Ú·Ý½Ñ³Ø±¡¡Ê¸½¡¦¾¼ÏÂ²»³ÚÂç³Ø¡Ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢²Î¤äÍÙ¤ê¤Ï·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼Çµï¤Ï·±Îý¤Î¤·¤«¤¿¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¾åÃ£¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¼Çµï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ËÌµÌ¾½Î¤Î½ÎÀ¸Êç½¸¤Î¹ðÃÎ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö·î¼ÕÌµÎÁ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ë¼Çµï¤òÌµÎÁ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¡¢¤¹¤°±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤ß¤´¤È½ÎÀ¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ½Î¤Î¤¿¤á¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¿Í¤¯¤é¤¤¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§»ä¤Î´ü¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë1500¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ï7¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¹ç³Ê¼Ô3¿Í¤Î´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥Èー¥¿¥ë1½µ´Ö¡£Âè1¼¡¿³ºº¤Ç¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤à²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¡¢Âè2¿³ºº¤Ç¤â3¤Ä¤Û¤É²ÝÂê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª¤ÎÂè3¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¡¢ÌµÌ¾½ÎÀ¸¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¡¢±ü¤µ¤Þ¤ÎµÜºê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Çµï¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè3¼¡¿³ºº¤Ï¿ÍÊÁ¡¢ÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¡¢ÃÙ¹ï¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¿³ºº¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÌµÌ¾½Î¤Ë¤Ï19ºÐ¤«¤é10Ç¯´ÖºßÀÒ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É·Ð¸³¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§¹ç³Ê¤·¤ÆÆþ½Î¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢½ÎÀ¸¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é·Î¸Å¿Ô¤¯¤·¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ä«¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÄ«4»þµ¯¤¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢ËèÄ«6km¤òÁö¤ëÆü²Ý¤ò¤Þ¤º3Ç¯´ÖÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿½ÎÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ö¹î¸Ê¡Ê¤³¤Ã¤¡Ë¥°¥é¥Õ¡×¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¹î¸Ê¥°¥é¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äÍßË¾¤ä¼å¤µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¥·¥Õ¥È¥«ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä«²¿»þ¤Ë½ÎÆþ¤ê¤·¤¿¤«¡¢²¿»þ¤Ë²¿½µÁö¤Ã¤¿¤«¡¢²¿»þ¤Ë·Î¸Å¾ì¤ò½Ð¤¿¤«¤Ê¤É¤òËèÆü½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏËèÄ«¡¢·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ÎÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ö¹î¸Ê¥°¥é¥Õ¡×¤ò¤¸ー¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é·Î¸Å¤òÂ³¤±¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËèÆü¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ«Áá¤¯·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤È6km¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë·Î¸Å¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö¹î¸Ê¥°¥é¥Õ¡×¤ÎµÏ¿¼¡Âè¤Ç¤½¤Î½çÈÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
½µ2²ó¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·Î¸ÅÆü¤¬¤¢¤ê¡¢·Î¸ÅÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÏÆÃ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ªÆó¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾¡Éé¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ªË»¤·¤¤ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î·Î¸Å¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤¤É¤¡Öµð¿ÍÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤â¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æþ½Î¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢Ä«Áá¤¯·Î¸ÅÆþ¤ê¤¹¤ëËèÆü¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¡Ö»ÏÈ¯Æþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊÌ¤ËÁá¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤¬Ä«Áá¤¤¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢·Î¸Å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÌ¾½Î¤Î»þÂå¤Ë¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤âÇÝ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤º¤Ã¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤Ä¤Å¤¯¤Î¤«¤È¡×
¨¡¨¡ ÃçÂå¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¿ôÆü¸å¡¢Instagram¤ËÁÛ¤¤¤òÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤º¤Ã¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤Ä¤Å¤¯¤Î¤«¤È¡¡¤ªÊÌ¤ì¤ÎÆü¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÀ¤³¦°ì¤Î»Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡£
10Âå¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ÏÂç¤¤¯¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤Î»£±ÆÏÃ¤äÉñÂæ¤Î¼ºÇÔÃÌ¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯Ä°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Éã¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤À¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Êó¹ð¤·¤Ë¤¤¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃçÂå¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÎÂç¤Ê»Õ¾¢¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤ÎÄí¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£À®¿Í¼°¤ÏÅß¤Î¹ç½ÉÃæ¤ËÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÃåÊª¤ÏÃå¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Êì¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¿¶Âµ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢µþ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤À¤±»£¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÈµÜºê¤µ¤ó¤Ë¤â¿¶¤êÂµ»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤´¼«Âð¤Ë»Ç¤¤¡Ö¥È¥ó¥È¥ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ä¤¬¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢°ì½ï¤Ë»£¤í¤¦¡×¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤±ü¤µ¤Þ¤ÎµÜºê¤µ¤ó¤¬¡¢Ç¹¥¤¤Î»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖËãÎ¤»Ò¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÇ°¤Ë¡×¤ÈÂç»ö¤ÊÇ¤Î¥Ö¥íー¥Á¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÎÀ¸¤¿¤Á¤ÎÉô²°¤ÏÎ¥¤ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ä±ü¤µ¤Þ¤È¤âËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÄ«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¡¢º£»×¤¨¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£
ÀèÇÚÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¨¡¨¡ 28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌµÌ¾½Î½Ð¿È¤Ç8ºÐÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚÇÐÍ¥¡¦¹âÀîÍµÌé¤µ¤ó¤È¤´·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÀî¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§Èà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤´Î¾¿Æ¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ç¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢Èà¤ÏÆ±¤¸ÌµÌ¾½Î¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤´·ëº§¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï28ºÐ¤ÇÉ×¤Ï36ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¨¡¨¡ ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¤´·ëº§¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¡©
ÀÖ´Ö¤µ¤ó¡§¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»¦¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Çµï¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÍü¿¿µª¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò