車体が押しつぶされ、割れたフロントガラスは目の前まで迫っていた ── 。2015年10月13日の早朝、シングルマザーとして中2の娘を育てていたキャロットyoshie.さんは大きな交通事故にあい、右手足を切断することに。（全2回中の1回）

【写真】事故で右手足を切断。義手・義足で生活を送るキャロットさんのそれから（全16枚）

右側に「ヌルッとするような感じがした」

現在は義手、義足にてさまざまなイベントに出演している

── 2015年10月13日早朝、車を運転中、対向車がセンターラインを超え、キャロットyoshie.さん（以下、キャロットさん）の車と正面衝突する大事故が発生。キャロットさんは事故の影響で右手と右足を失い、人生が一変しました。多大なる苦労や困難があったかと思いますが、まず、事故にあう前の生活についてお聞かせいただけますか。

キャロットさん：娘が2歳のときに離婚して、シングルマザーとして私・娘・3匹の愛犬と共に過ごしていました。仕事は美容師として自分のお店を運営しながら、夜はドライバーとして勤務。事故当時は娘が中学2年生だったので、事故にあうまでは毎朝お弁当も作っていました。

── そうした日常を過ごすなかで事故に遭遇。事故当時の状況について教えてください。

キャロットさん：早朝4時半くらいですね。片側1車線の住宅街を走っていたら、ものすごい勢いで対向車がこちらに向かってきたんです。

「ぶつかる！」と思った瞬間、車の右側に対向車が「ズッ…！！」とぶつかって。急いでドアを開けなきゃと思ったら、すでに右のドアがない。衝突とともに持っていかれたらしいんですけど。衝突音が大きくて、早朝にも関わらず人だかりができたようで、「救急車呼んだから大丈夫だよ」という声が聞こえました。右側が何かヌルっとするような感じがして、自分の右腕がないことに気づき、「すみません、私の右腕ってついてないですか？」「ないです」「見つけたら救急隊員の方に渡してください」とやりとりをして。そのときは、切断された腕が残っていれば後からつくと思っていたんです。

車体が押しつぶされたまま体が挟まれていたし、フロントガラスが割れて顔の前まで迫っていて身動きが取れなかったので、周りの人にエンジンを止めてもらうようにお願いしました。

── かなりの緊急事態ですが、冷静に判断されている印象があります。

キャロットさん：意外と冷静でしたね。病院に運ばれて手術室で麻酔が効くところまでは、ほぼ覚えています。痛みは感じなかったんですけど、後から医師に聞くと「アドレナリンが出ていたからじゃないか」と言われました。救急車に運ばれたことも覚えていて、受け入れ先の病院が全然決まらなくて、救急隊員の方が必死に探してくれる声が聞こえるなか、やっと22件目の病院で受け入れてくれたのがわかりました。

22件目の病院は、いちばん最初に連絡した病院でしたが、一度受け入れを断られて、再度連絡を入れて、病院からOKをもらう前に「今向かってます！」と言いながら連絡してくれたようです。

病院に到着すると、先生たちがバタバタと輸血の手配をしている声や、周りの緊迫感が伝わって、私ってそんな危ない状態なんだ…、と思ったら急に怖くなってきました。「娘とワンコたちを置いて死ねないんです！とにかく命だけは助けてください！」とお願いして、その後、手術室に入って麻酔を打たれてからは意識がないです。

娘が「だったら切ったらいいんじゃない？」

事故から約1年後、入院中の様子

── 10数時間に及ぶ手術をされたそうですが、目が覚めたときのことは覚えていますか？

キャロットさん：夕方5時過ぎだったのかな。集中治療室で目を覚まして、「生きてた…。命は助かった」と思いました。同時に吐き気が凄くて、右足が熱くて痛みがすごかったです。体に点滴の針が刺さっていて、下半身が拘縮（こうしゅく）しないようになのか、右足の先に重りが着いていて、ベッドから垂れ下がっていました。娘が集中治療室に入ってきたとき、まだ意識が朦朧としていましたが「ごめんね」と言ったような気がします。

── 医師からどんな説明を受けましたか？

キャロットさん：右腕は病院に運ばれたときにすでになくなっていて。捻りちぎれたらしく、断端面（切断した面）を綺麗にするために処置したそうです。そのときか後日か記憶が曖昧ですが、切断された右腕は一緒に病院に運ばれましたが、くっつかないと言われました。また、骨盤や右の大腿骨から右膝から下も骨折しているなど、いろいろ説明されたと思います。

先生の話を聞きながら、「右腕がないのはしょうがない。お店も閉めないといけないし、いつまで入院するのかわからないけど、店の家賃が発生するから早々に手続きをしなきゃ」とか、いろいろ頭を巡りました。でも、私が娘に頼む前に、娘が全部対応してくれたんです。美容室のお客さんはほとんど地元の常連さんでしたが、娘がお客さんに電話をして事情を話してくれたり、店の前に閉店のお知らせの張り紙をしてくれたりと、娘の友達、私の友人・知人達にも協力してもらいながらかなり動いてくれました。

── すごくしっかりした娘さんですね。

キャロットさん：そうですね。事故にあってから一度も私の前で涙を見せたことはないんですよ。見えないところで泣いていたのかもしれません。事故にあう前は、学校が休みのときはよくお店に来て、手伝いをしてくれました。電話に出て予約対応をしてくれたり、タオルを洗ってくれたり。お客さんも「今日は娘さんがいるな」とわかると差し入れを持ってきてくれて。「お弁当作ったからここに置いておくね」「旅行のお土産持ってきたよ」など、お客さんにもすごく恵まれていました。仕事にやりがいを感じていたし、忙しくても充実していたんですけど…。

── 事故から1週間ほど経過すると、病院でカンファレンスという話し合いの場があったそうですね。医療従事者とキャロットさん、娘さんで今後の方針について決めていくなかで、右足の切断についても話をしたとか。

キャロットさん：右腕は事故にあったときに切断されましたが、右足は残っていました。ただ、「右足が今後、感染して壊死する可能性がある。手術を繰り返して、もしかしたら歩けるようになる可能性もあるけどいつになるかわからない。その間、壊死や切断の不安を抱えながら過ごすのなら、早い段階で右足を切断して義足をつけることで、早期に社会復帰できる」と言われました。

すると、話を聞いていた娘が「だったら早く切って義足にして、社会復帰したほうがいんじゃない？」とアッサリ言ったんです。娘の言葉に私も先生たちもびっくりして、「私の足がなくなったら、あなた（娘）のお世話になることになるのよ」「わかってる」と。それでもすぐには即決できなくて、その後、いろいろ考えた結果、事故から4か月後に右足を切断することになりました。

3つの病院を入院し、事故から2年半後に無事退院

── 覚悟を決めたと。事故から4か月後の2016年2月に右足を切断されましたが、手術をした日のことは覚えていますか。

キャロットさん：はい。娘は「頑張ってね」と見送ってくれました。手術が終わって病室で目を覚ますと、吐き気がすごいし、足が重くて熱くて、熱湯に浸かっているような感じでした。全身痛くて、とくに断端の激痛で耐えられず、先生に「すみません、大声出していいですか」と聞いてから「痛い！！」と、大声で叫びました。

しばらくは自分で寝返りを打つこともできず、看護師さんに体のポジションを整えてもらいました。痛み止めは効かないし、処置してもらうときも傷口をグリグリえぐられるような痛みで夜も眠れなかったです。また、手術をする前からリハビリを行っていましたが、傷口が感染したり、植皮をしたりと手術を繰り返し、そのつどリハビリが止まりました。

── かなり壮絶な状況ですが、キャロットさんのメンタルはいかがでしたか？

キャロットさん：事故当時は冷静だったつもりですが、入院して徐々にパニック障害やPTSD、フラッシュバックなどの精神症状が出てきました。入院とともに精神科の先生がついてくれましたが、退院した後もしばらく苦しみました。

心が何度も折れかけました。それでも、ギリギリのところで前を向けたのは、やっぱり娘の存在が大きかったですね。娘が懸命に支えてくれるから、泣いてはいけないと。20回以上手術をして、そのたびに心身のダメージは強く、言葉にできないような苦しみがありました。でも娘の顔を見ると頑張ろうと思ったし、医療従事者の方々、3匹の愛犬、友人や知人、お店のお客さま、私に携わってくれた方々も私のために頑張ってくださっているのがわかるから、リハビリも頑張れたと思います。

入院生活は2年半に及びました。事故にあって搬送された救急病院と、その後、転院した一般病院、リハビリ病院と計3つの病院に入院して、事故から自宅に戻ったのは2年半後の2018年の春でした。退院後も新たな試練が待っていましたが、まずは退院できたこと。娘や周りの人々に感謝しながら一歩前進できた瞬間でした。

取材・文／松永怜 写真提供／キャロットyoshie.