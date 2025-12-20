多くの私立中学が1月中旬から2月初めに入学試験を行う中、これからが中学受験のラストスパート。

【映像】忙しすぎ…12月〜2月の中受スケジュール（詳細）

一方で、中学受験をめぐっては、少子化の中でも受験者数や受験率が高止まり。中には低学年から塾に通わせたり、複数の塾や家庭教師などに多額のお金をかけたりすることから、「課金ゲーム」と批判されるなど、過熱ぶりがたびたび指摘されている。

中学受験する場合、小学4年生からの3年間で、塾などにかかるお金は、250〜300万円ほど（受験料・入学金などを除く）といわれる。公立中学校ではほとんどかからない費用だ。Xでは「努力する経験は大事」「親としては安心したい」「子の将来を考えるのは親の責任」との声がある一方、子ども側は中学受験によって半数以上が、勉強によるストレスやプレッシャーを感じているとの結果もある。

高額なお金を払ってまで、中学受験をすべきなのか。『ABEMA Prime』では識者とともに、「中学受験の価値」について考えた。

■「多くの子どもが“スタディハイ”でアドレナリン全開」

中学受験対策を行う進学塾、VAMOS代表の富永雄輔氏は、「割と多くの子どもが“スタディハイ”になり、他の習い事もそうだろうが、アドレナリン全開で楽しくなっている。家庭にとっては、経済的・精神的・肉体的な負担、風邪をひかせてはいけないなど、一番ピリピリしているのは間違いない。兄弟にも負担はある」と説明する。

また、「僕もこの時期は、公共交通機関を基本使わない。タクシーのドアtoドアで移動して、インフルエンザの予防接種もする。加湿器も何台も買って、加湿器だらけにする」といった対策を行っているという。

中学受験にまつわる一番つらかったことのアンケートでは、「勉強でストレスを感じることが増えたこと」が67.0％、「志望校のレベルに届かないことへのプレッシャー」が50.5％との結果が出た（SPRIX調べ）。

フリーアナウンサーの柴田阿弥は、「私も中学受験したが、確かにストレスを感じている子は多いと思う。特選クラスだと、親のプレッシャーが強そうな子もいる。教育虐待かはわからないが、男女問わずヒステリックになる子がいるため、そこまでやるのは良くない」と話す。

■「23区では猫も杓子も中学受験をしている」

じゅそうけん（受験総合研究所）代表の伊藤滉一郎氏は「東京23区では猫も杓子も中学受験をしている。ただ個人的には、適性や早熟さなどを勘案して、『高校受験でもいいのでは』と思う子も、中には結構いると思っている。向いている人もいるが、向いていない人もいるのでは」と考える。

しかしながら、「学年の7〜8割が受験している小学校では、『○○くんが塾行っているから、僕も入りたい』といった参入の仕方も多いのでは」と語る。「一度入ってしまえば、最後まで走り抜けるしかない。取材すると、親子ともに軸がないまま入ってしまい、最後は苦しんでいる家庭もある」。

富永氏も「向いていない人はやらなくていいのでは」と思う反面、「パブリックな教育が難しい現状がある。『ニワトリと卵、どちらが先か』の問題だが、特に東京23区の場合、私立へ進学する人が増えることで、公立中学校の生徒数が減り、部活動をやりにくくなるため、中学受験がベストではないがベターになっている」と指摘する。

■「1％でも環境を作った時点で、責任は親が取るべき」

中学受験は親のためなのか。SPRIX調べでは、「勉強で努力したり、いい成績をとると、親が喜んでくれるのがうれしい」44.7％、「勉強で先生や親の期待に応えるのがストレスに感じるときもある」32.0％、「親をがっかりさせたくない」50.5％となった。

富永氏は「子どもはサボりたいし、遊びたい。ずるをするのが、逆に成長のような気もする。そもそも“中学受験”のワードを持ってきたのが親であれば、その環境を1％でも作った時点で、責任は親が取るべきだ」とする。

子どもに選択肢を与える方法として、「公立と私立の中学校に、何も言わずに連れて行くことだ。私立だけでもダメで、通うはずの公立にも連れて行く。『歩いて行ける』などのメリット・デメリットを自分で感じさせる」とアドバイスする。「鉄道が大好きな子が、私立には鉄道研究部があり、鉄道模型が走っているが、公立ではその部活がないとすれば、それは1つのきっかけになる」。

（『ABEMA Prime』より）