2015年10月13日、車を運転中、センターラインを飛び越えてきた対向車と、正面衝突し、大事故によって右手足を失ったキャロットyoshie.さん。絶望の淵に立たされ、次第に引きこもるようになったそうですが、そこからパラリンピックに出演するまでになれたのは ── 。

【写真】義手・義足のダンサーとして注目されているキャロットさんの現在（全16枚）

交通事故で2年半の入院生活

事故から1年後、右手は義手にて文字を書く練習中

──キャロットyoshie.（以下、キャロットさん）さんは、娘が2歳のときに離婚。シングルマザーとして娘と3匹の愛犬とともに暮らしながら、美容師とドライバーを掛け持ちして家計を支えていました。しかし、2016年10月13日早朝、車を運転中に対向車がセンターラインを超え、正面衝突する大事故に遭い右手と右足を失うことになりました。

右手は事故で切断され、右足は入院後に壊死のリスクを懸念して切断することに。救急病院、一般病院、リハビリ病院と3か所の病院で入院生活を送り、トータルで2年半の入院生活を経て退院しましたが、自宅での生活はいかがでしたか？

キャロットさん：病院は環境が整っていたのでなんとか動けましたが、自宅に戻ると勝手が違ってかなり苦労しました。退院したときは車椅子に乗っていたんですけど、自宅が狭くて車椅子が室内に入らず、家の中では娘につかまって、左足でケンケンしながら移動していました。入院中に仮の義足は作りましたが、右足の断端（切断した部分）の状態がよくなかったため、義足で生活できるようになったのは退院して2年後くらいだったと思います。

── 事故当時、中学2年生だった娘さんの様子はいかがですか？

キャロットさん： 1日中私の介護に専念してくれたんです。朝、私の体を起こすことから始まって、お風呂やトイレの手伝い、食事など家事全般に3匹の愛犬のお世話もすべてやってくれました。

私がシングルマザーだったこともあって、娘は事故にあう前から、家事や美容院の手伝いもしていて、私が事故にあってから私につきっきりになりました。今でいうヤングケアラーの状態だったと思います。後から考えたら、ヘルパーさんとか外的機関に援助を依頼する方法もあったと思いますが、当時はいろいろ受け入れる精神的余裕や知識がなかったので、お願いすることはなかったです。

ご近所さんに会っても下を向いたまま過ごし

── 娘さんがお世話をしてくれるなか、しばらく通院も続いたそうですね。しかし、当時は外に出ること自体、ストレスだったとか。

キャロットさん：自分の姿を見られたくないし、娘以外、人に会うことが嫌でした。タクシーで病院に行っていましたが、いつも決まったドライバーさんで予約するようになりました。

また、娘と一緒に通院していましたが、ある日、娘の用意が遅れて、私が先に道路でタクシーを待っていたときがありました。たまたまご近所の方が通りかかって、以前だったら「こんにちは」と普通に挨拶していたと思うんです。でも、私は入院して2年も家にいなくてどうしていたんだろうと思っただろうし、久々に姿を見たら車椅子に乗っているし、相手もどう声をかけていいか、わからなかったと思うんですよね。私も下を向いたまま目を合わさずに過ごして。

外に出れば人目が気になり、家にいてもフラッシュバックに悩まされ、お金の心配もあって夜も眠れなかったです。とくに退院して1年くらいは精神的にキツかったですね。

義手と義足も「ダンスがやりたいんです」と

筋電義手（筋肉に発生する表面筋電位の出力量によって動作制御される義手）にてリハビリ中のキャロットさん

── 車椅子ダンスは、どんなきっかけで始めたのですか。

キャロットさん：入院中に看護助手の方が「車椅子ダンスというものがあるよ」と教えてくれました。退院して1年くらい経って、少し気持ちが落ち着いてきたときに自分でも調べてみて、車椅子ダンスをやっている教室に見学に行ったんです。車椅子ダンスを見るのは初めてでしたが、いろいろな障害のある方が頑張っている姿を見て感動したし、とても楽しそうに見えました。私は高校時代にバトントワリングや器械体操をやっていたことがあって、もともとダンスは好きでしたし、自分も新しいことをやってみようと思ったんです。

その後、家から近い場所でダンス教室を探し、近所のジャズスタジオに電話して「義手と義足なんですけど、ダンスをやりたいんですが」と話しました。電話に出た先生はびっくりしていましたが、「障がい者の方は教えたことはないですが、私も勉強させていただきます」と言って受け入れてくれました。

車椅子ダンスをするにあたって、新たな自分も出していきたいと思い、芸名を考えました。私が好きなディズニー映画『ズートピア』の主人公のジュディ・ホップスの好物がにんじんであることから、お世話になっている義肢装具士さんがダンス用のにんじんソケットを作成してくれ、「キャロットyoshie.」と名づけてくれたんです。

車椅子ダンスに出会って変わった人生

── 車椅子ダンスは車椅子に乗ったままの演技と、車椅子に乗らずに、車椅子を押したり引いたり回したりする演技があるとのこと。また、車椅子に乗らずに義手義足でダンスをする場合は、創作舞踊というそうですが、車椅子ダンスや創作舞踊をはじめてどんな変化がありましたか。

キャロットさん：イベントに呼んでいただいたり、パラリンピックにも出たりと、人前に出る機会がどんどん増えていきました。イベントで遠征するときは、同じく車椅子ダンスのメンバーから電車やバスの乗り方や駅員さんへの対応、デコボコした歩道の車椅子の乗り方だったり、当事者だからこそわかることもたくさん教えてくれました。

また、何よりみなさん、堂々としているんです。車椅子に乗っているからと言って遠慮している感じはまったくなくて、至って普通。前に進みたければ「すみません、私、そこ通ります」と声をかけながら進んでいくし、いちいち人目を気にしていない。はじめは「すごいなぁ」と思いながら見ていましたが、「自分も堂々としていいんだ」と次第に思えるようになって、気持ちが徐々に開放的になっていったような気がします。車椅子ダンスをはじめてから外に出ることに抵抗がなくなったし、新しい出会いもたくさんあって、本当によかったと思います。

── 事故から2025年で10年経ちますが、今、どんなことを思いますか？

キャロットさん：事故にあったとき、娘は中学2年生でした。私と3匹の愛犬のお世話や、家事に専念してくれて、20歳になってから外で働くようになりました。娘には感謝しかないですし、頭が上がりません。「ありがとう」という言葉とともに、ひとり親になったときからずっと苦労させてきて「申し訳ない」という気持ちもあります。でもやっぱり生まれてきてくれて「ありがとう」と感謝が大きいです。そして愛娘と私の心を支えてくれた3匹の愛犬に感謝しています。

また、娘以外にもいろいろな方と繋がったことも大きな財産です。自分ひとりではここまで来られなかったと思います。この先は、美容師としてカットやパーマをするのは難しい。でも、周りの方々に練習のモデルになっていただいて、左手でまつ毛カールの施術ができるようになりました。ほかにも、耳つぼジュエリー（イヤージュエリスト）・メンタル心理カウンセラー資格を取得。今後はたくさんの人たちのお役に立てるよう、またお店が出せたらいいなと思っています。

