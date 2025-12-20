ÍÇÏµÇ°¡¢²áµî40Ç¯¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡ÇÏ¤«¤é¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ï¡© Ì´¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¥«¥ó¥Æ¥ìÆÃÈÖ¤Ç¤¢¤¹ÊüÁ÷
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¤¬28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤¹21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ìÆÃÈÖ¡ØóÊÎÛÀîÅç¤Î¥¯¥¤¥ºde¥°¥é¥ó¥×¥ê ÍÇÏµÇ°¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ªSP¡Ù¡Ê¸å4¡§30¡Á5¡§30¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²áµî40Ç¯¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡ÇÏ¤«¤é¡ÈºÇ¶¯¡É¤È»×¤¦ÇÏ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤¢¤ê¡Ä¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¡¡±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥¤¥º¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡ÈÍÇÏµÇ°¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£·Ö¸¶Å°¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤ò½ÐÁöÇÏ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢ºÇ¤âÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤½¤¦¤Ê²òÅú¼Ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢·×6Ìä¡£»©·î¾Þ¤ÈÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÆó´§ÇÏ¡¦¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Î¡È´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤ä¡¢2017Ç¯Âç²ñ¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢2012Ç¯Âç²ñ¤ò3ºÐ¤ÇÀ©ÇÆ¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Ì¾ÇÏ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÎ®¹Ô¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¡¦Ï¢ÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ÎÇÏ·ô¤òÇã¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ¤ÁêÇÏ·ô¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¯¥¤¥º¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍÇÏµÇ°²áµî40Ç¯¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡ÇÏ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÈºÇ¶¯¡É¤À¤È»×¤¦Ì¾ÇÏ¤òSNS¤ÇÂçÊç½¸¡£Áª¤Ð¤ì¤¿10Æ¬¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Îd¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡È²òÅú¼Ô¥Ù¥Ã¥È¡É¤Ø¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÀîÅç¡õ·Ö¸¶¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÎÌ´ÇÏ·ô¡õ¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
