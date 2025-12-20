¡Ö2025Ç¯¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¤¬È¯É½ - ÂçÊ¬¸©¡¦ÊÌÉÜ²¹Àô¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¦Æá¿Ü²¹Àô¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï?
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ï12·î18Æü¡¢¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë 2025Ç¯ Ç¯´Ö¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢ ³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î²¹ÀôÃÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿ÍÇñ¿ô(½ÉÇñ¿Í¿ô¡ßÇñ¿ô)¤ò²¹ÀôÃÏ¤´¤È¤Ë½¸·×¤·ºîÀ®¤·¤¿¡£(2025Ç¯12·î¤Î¿ÍÇñ¿ô¤Ï12·î2Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×)
³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë 2025Ç¯ Ç¯´Ö¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¤ÏÀÅ²¬¸©¡ÖÇ®³¤²¹Àô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÌÏÏÑ¤òÎ×¤àÀä·Ê¤ä¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë²¹ÀôÃÏ¡£Åìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇºÇÃ»Ìó30Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷1ÅÔ7¸©¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡¢¶áÇ¯¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ¹½À®ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤ÃË½÷2Ì¾¤ä¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·µ¬³«¶È¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÍèÇ¯¤â¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ²¬¸©¡ÖÇ®³¤²¹Àô¡×
2°Ì¤ÏÂçÊ¬¸©¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀô¼Á¤äËÉÙ¤ÊÍ¯½ÐÎÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î²¹ÀôÃÏ¡£³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸»Àô¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ë¡ÖÃÏ¹ö¤á¤°¤ê¡×¤ä¡¢²¹Àô¤«¤éÊ®½Ð¤¹¤ë¹â²¹¤Î¾øµ¤Ç®¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¡ÖÃÏ¹ö¾ø¤·ÎÁÍý¡×¤Ê¤É¡¢²¹Àô¤òÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥å¡¼¥ëÊÌÉÜÏÑ¥ê¥¾¡¼¥È&¥¹¥Ñ¡×¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô¡¡¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¿·´Û¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ±´Û¡×¤Î³«¶È¤¬¤¢¤ê¡¢»ÒÏ¢¤ìÍøÍÑ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ¹½À®ÊÌ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÍøÍÑ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤âÌó1.3ÇÜ¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô¡×
3°Ì¤ÎÆÊÌÚ¸©¡ÖÆá¿Ü²¹Àô¡×¤Ï¡¢Æá¿ÜÏ¢»³¤Î»³Ê¢¤Ë¹¤¬¤ë¡¢1300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä²¹ÀôÃÏ¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀô¼Á¤Î²¹Àô¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¡¢²¹Àô³¹¤ä»ËÀ×¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åò¤á¤°¤ê¤È´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤äËÒ¾ì¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤âËÉÙ¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤ÏÈò½ëÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÎÙÃÏ°è¤Ç¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³«¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»ÒÏ¢¤ìÍøÍÑ¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÊÌÚ¸©¡ÖÆá¿Ü²¹Àô¡×
1°Ì¤ÏÀÅ²¬¸©¡ÖÇ®³¤²¹Àô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÌÏÏÑ¤òÎ×¤àÀä·Ê¤ä¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë²¹ÀôÃÏ¡£Åìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇºÇÃ»Ìó30Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷1ÅÔ7¸©¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡¢¶áÇ¯¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ¹½À®ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤ÃË½÷2Ì¾¤ä¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·µ¬³«¶È¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÍèÇ¯¤â¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ²¬¸©¡ÖÇ®³¤²¹Àô¡×
2°Ì¤ÏÂçÊ¬¸©¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀô¼Á¤äËÉÙ¤ÊÍ¯½ÐÎÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î²¹ÀôÃÏ¡£³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸»Àô¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ë¡ÖÃÏ¹ö¤á¤°¤ê¡×¤ä¡¢²¹Àô¤«¤éÊ®½Ð¤¹¤ë¹â²¹¤Î¾øµ¤Ç®¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¡ÖÃÏ¹ö¾ø¤·ÎÁÍý¡×¤Ê¤É¡¢²¹Àô¤òÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥å¡¼¥ëÊÌÉÜÏÑ¥ê¥¾¡¼¥È&¥¹¥Ñ¡×¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô¡¡¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¿·´Û¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ±´Û¡×¤Î³«¶È¤¬¤¢¤ê¡¢»ÒÏ¢¤ìÍøÍÑ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ¹½À®ÊÌ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÍøÍÑ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤âÌó1.3ÇÜ¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô¡×
3°Ì¤ÎÆÊÌÚ¸©¡ÖÆá¿Ü²¹Àô¡×¤Ï¡¢Æá¿ÜÏ¢»³¤Î»³Ê¢¤Ë¹¤¬¤ë¡¢1300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä²¹ÀôÃÏ¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀô¼Á¤Î²¹Àô¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¡¢²¹Àô³¹¤ä»ËÀ×¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åò¤á¤°¤ê¤È´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤äËÒ¾ì¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤âËÉÙ¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤ÏÈò½ëÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÎÙÃÏ°è¤Ç¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³«¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»ÒÏ¢¤ìÍøÍÑ¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÊÌÚ¸©¡ÖÆá¿Ü²¹Àô¡×