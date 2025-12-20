ºÇ¤â¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï¤É¤ì? 1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ËÆþ¤ê¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸÷Ç®Èñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤â¥¬¥¹ÎÁ¶â¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤ÇÅß¤Î¸÷Ç®Èñ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¼çÍ×¤ÊÃÈË¼´ï¶ñ8¼ïÎà¤Î1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¸÷Ç®Èñ¤ò»î»»¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸÷Ç®Èñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅßÆþ¤ê¡Ä¡Ä¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÃÈ¤«¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í
ÃÈË¼´ï¶ñÊÌ1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¸÷Ç®Èñ
°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¼¡¤Î8¤Ä¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Î1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¸÷Ç®Èñ¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó
ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö
ÅÅµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
¥¬¥¹¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö
¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼
¤³¤¿¤Ä
¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È
¡ã»î»»¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¡ä
ÅÅµ¤ÎÁ¶â: 31±ß/kWh(ÅÅµ¤ÎÁ¶âÌÜ°ÂÃ±²Á)
¥¬¥¹ÎÁ¶â: 150±ß/㎥(ÅÔ»Ô¥¬¥¹ÎÁ¶â»²¾È)
ÅôÌý²Á³Ê: 120±ß/L(Á´¹ñÊ¿¶Ñ)
¡Ö¶¯±¿Å¾¡×¤òÁÛÄê
¡ö¥¨¥¢¥³¥ó
¾ÃÈñÅÅÎÏ: Ìó700W(10¾ö¥¿¥¤¥×)
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó22±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Ä¤±»Ï¤á¤¬°ìÈÖÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿¸å¤ÏÄã½ÐÎÏ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤òÃÈ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö
¾ÃÈñÅÅÎÏ: 800W
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó25±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÈ¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¤¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êä½õÅª¤ÊÃÈË¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÅÅµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
¾ÃÈñÅÅÎÏ: 1000W
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó31±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®¸»¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡£¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¤¹¤°¤ËÃÈ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ö¥¬¥¹¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
¥¬¥¹¾ÃÈñÎÌ: 4kW (Ê¿¶Ñ)
¡ã·×»»¼°¡ä
¥¬¥¹¾ÃÈñÎÌ¡ß3.6MJ/h¡à¥¬¥¹¤ÎÈ¯Ç®ÎÌ45MJ/m³¡ß¥¬¥¹ÎÁ¶â
¢¨1 kWh = 3.6 MJ
¢¨ÅÔ»Ô¥¬¥¹13A¤Î¾ì¹ç
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¥¬¥¹Âå¤ÏÌó48±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ18WÄøÅÙ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï¶Ï¤«¤Ê¤Î¤Ç¾Ê¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¹¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÃÈË¼Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥¹Âå¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡öÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö
Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ: 0.3L/h
¢¨ÌÚÂ¤11¾ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È15¾ö¥¿¥¤¥×
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅôÌýÂå¤ÏÌó36±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÏÃÈË¼Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄäÅÅ»þ¤äºÒ³²»þ¤Ë¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤ÇÅò¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Ã¼¾¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼
¾ÃÈñÅÅÎÏ: 1200W
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó37±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¶õµ¤¤ò±ø¤µ¤º¡¢¤¸¤ó¤ï¤êÃÈ¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤áÉô²°¤¬´¥Áç¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¡ö¤³¤¿¤Ä
¾ÃÈñÅÅÎÏ: 300W
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó9±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²°Á´ÂÎ¤ÏÃÈ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¸µ¤òÃÈ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤¬ºÇ¤â°Â¤¯¡¢¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ËÅ¬¤·¤¿ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤¹¡£
¡ö¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È
2¾ö¥¿¥¤¥×: Ìó10±ß
3¾ö¥¿¥¤¥×: Ìó15±ß
1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó10±ß¡Á15±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îä¤¨¤¬¤Á¤ÊÂ¸µ¤òÃÈ¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇÃÈË¼¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤éÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¥é¥ó¥¥ó¥°
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»î»»·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤äµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»î»»·ë²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¤¹
ºÇ¤â¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï¥¬¥¹¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÈÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¤½¤â¤½¤â¤ÎÃÈË¼Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ÖÃÈË¼¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÉô²°Á´ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤á¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó22±ß¤ÈÈæ³ÓÅª°Â¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÃÈË¼´ï¶ñ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¤³¤¿¤Ä¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÈË¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ»È¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤Î»È¤¤Êý
ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ»È¤¦¤È¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¤È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÈË¼´ï¶ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¥á¥¤¥óÃÈË¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤¿¤Ä¤ä¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤òÄ¾ÀÜÃÈ¤á¤é¤ì¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÀßÄê²¹ÅÙ¤ò1ÅÙ²¼¤²¤ë¤È¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤òÌó10%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡ÖÃ»»þ´Ö¡¦¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç»È¤¦
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤Î»þ¤ä¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÃÈ¤Þ¤ê¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤À¤±»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¬¥¹¡¦ÀÐÌý·Ï¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï»È¤¦»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë
¥¬¥¹¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÃÈË¼Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤È¿ÌÌ¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤±»È¤¦¡¢Éô²°¤¬ÃÈ¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¦»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë
ÃÈË¼´ï¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÅ²½À½ÉÊ¤Ï¡¢Ç¯¡¹¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå¤òÂç¤¤¯ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²ÐºÒ¤äÏ³ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í10Ç¯ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑÇ¯¿ô¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
