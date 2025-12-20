女芸人・あぁ〜しらき、ロングヘアで印象ガラリ トラジャ松倉海斗が組んだコーデに反響続々「別人級」「想像以上」
【モデルプレス＝2025/12/20】お笑い芸人・あぁ〜しらきが12月17日までに、自身のInstagramを更新。ロングヘアで別人に変わった姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳女芸人「別人級」角刈り→茶髪ロングで雰囲気ガラリ
あぁ〜しらきはフジテレビ系バラエティー番組「けるとめる」（毎週月曜23時〜23時30分）に出演したことを報告。Travis Japanの松倉海斗がコーディネートした格好を投稿した。白地に水色のラインが入ったTシャツに黒いズボンとパンプスを合わせたコーディネートを披露。また、印象的な角刈りをロングヘアにチェンジし、笑顔で両手を上げるおなじみのポーズを披露している。
この投稿に「素敵」「すごく可愛い」「ロングヘア似合ってる」「別人級」「想像以上」「ギャップに胸キュン」「ギャル姿もいい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳女芸人「別人級」角刈り→茶髪ロングで雰囲気ガラリ
◆あぁ〜しらき、ロングヘアで別人ショット披露
あぁ〜しらきはフジテレビ系バラエティー番組「けるとめる」（毎週月曜23時〜23時30分）に出演したことを報告。Travis Japanの松倉海斗がコーディネートした格好を投稿した。白地に水色のラインが入ったTシャツに黒いズボンとパンプスを合わせたコーディネートを披露。また、印象的な角刈りをロングヘアにチェンジし、笑顔で両手を上げるおなじみのポーズを披露している。
◆あぁ〜しらきの投稿に反響
この投稿に「素敵」「すごく可愛い」「ロングヘア似合ってる」「別人級」「想像以上」「ギャップに胸キュン」「ギャル姿もいい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】