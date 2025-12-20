「グッスマくじオンライン 都市伝説解体センター」や「POP UP PARADE」より「ルリドラゴン」、「地獄楽」が展示中【#ジャンプフェスタ】
【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）
(C)Hakababunko/SHUEISHA,SHUEISHA GAMES
グッドスマイルカンパニーは、12月20日より開催しているイベント「ジャンプフェスタ2026」にて「グッスマくじオンライン 都市伝説解体センター」や「POP UP PARADE」新作フィギュアを展示している。
「グッスマくじオンライン 都市伝説解体センター」では、全6種をラインナップ。「福来あざみ」のポーズと色違いで全6種の胸像フィギュアを展開する。
「POP UP PARADE」では「ルリドラゴン」より「青木ルリ L size」、「地獄楽」より「画眉丸」、「山田浅エ門 佐切」が展示。「画眉丸」、「山田浅エ門 佐切」はfigmaも展示されている。
ルリドラゴン 青木ルリ L size
地獄楽
figma
POP UP PARADE
(C)眞籐雅興／集英社
(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA