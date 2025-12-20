「長期契約を結ぶ可能性はあるものの、短期の可能性も否定できない。彼の長打力を評価するスカウトの中には守備やコンタクト率、優れた投手への適応力を疑問視する人もいる」

岡本和真、村上宗隆のエンゼルス入りに不良債権の障壁…深刻な懐事情で低条件オファーが関の山か

ポスティングシステムでメジャー挑戦する村上宗隆（25=ヤクルト）について日本時間19日、米メディア「ジ・アスレチック」はこんな趣旨の記事を掲載した。

村上は三振の多さや150キロ超の速球への対応を疑問視されている。それだけにカネを厚くした短期契約、もしくはカネを薄くした長期契約になる可能性が高い。つまり長期の大型契約はリスクが伴うとみられているのだ。

同メディアは今季56本塁打でタイトルを獲得してオフに5年約234億円でフィリーズと再契約したシュワーバー（32）を引き合いに出し、「同じステップを踏むかもしれない」としている。

シュワーバーは20年オフ、カブスをクビに。ナショナルズと1年契約を結び、シーズン中に移籍したレッドソックスと2チームで計32本塁打を放ったことが、その年のオフのフィリーズとの4年約122億円の契約につながった。要するに短期契約中に結果を出すことが、大型契約につながるというのだ。

しかし、ア・リーグのスカウトは「ダブるのはシュワーバーより筒香嘉智（34=現DeNA）」とこう言った。

「日本にいたときの筒香は村上同様、速球に弱点があった。特に内角の速い球は苦にしていましたからね。シュワーバーも三振か長打かという打者ですが、速球は苦にしません。曲がりなりにも今季56本塁打でタイトルを獲得した打者ですから」

筒香はDeNAでの2016年、44本塁打、110打点でセ・リーグの2冠を獲得、打率.322と爆発。3年後の19年オフ、28歳のときにポスティングシステムを利用、2年約13億円でレイズに入団した。その後、ドジャース、パイレーツに移籍するも最後まで速球に対応できず、昨年からDeNAに復帰した。

村上は22年に三冠王を獲得。今回のメジャー挑戦はその3年後だ。メジャー移籍のタイミングといい、速球を苦にすることといい、その“軌跡”は確かに筒香と酷似しているが……。