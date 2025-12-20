ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢DAISO¤Î·¿¤Ç¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡ª
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬18Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤Þ¤º¡Ø¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖºòÆü¾Æ¤¤¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È ¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òË¢Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¹©Äø¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤±¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤òÅÚÂæ¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅÉ¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òºÌ¤ê¤è¤¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡ÖMerry Christmas¡×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥ºî¤ê¤Ë¤Ï¡ÖDAISO¤Î»æ¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Î·¿¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â ½½Ê¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤ê³Ú¤·¤ß¡×¤ä¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÄÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÆàÂå¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
