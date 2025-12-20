ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権（東京・代々木第一体育館）が19日に開幕。初日は男女ショートプログラム（SP）を行い、女子は2022年北京五輪銅メダルの坂本花織（25）が79.43点で首位発進を決めた。

ミラノ五輪フィギュア女子代表「残り1枠」はジュニア女王の台頭で紛糾する可能性

今季限りでの引退を表明している坂本は、先のグランプリファイナルで3位に入り、2位の中井亜美（17）とともに、代表入りが有力視される。ミラノ本番では2大会連続表彰台を目指すが、現役ラストイヤーの重圧にさらされそうだ。

これまで日本のトップスケーターは最後の五輪で満足なパフォーマンスを発揮しきれず表彰台を逃すケースが少なくない。10年バンクーバー五輪銀の浅田真央は「集大成」として臨んだ14年ソチ大会のSPで16位と大きく出遅れた。フリーはトリプルアクセルに成功するなど会心の演技を披露し、自己ベストの142.71点をマークしたが、SPでのミスが響いて6位に終わった。

ソチ、18年平昌で表彰台の真ん中に立った羽生結弦は史上初の3大会連続金がかかった北京大会で4回転アクセルに挑み、世界で初めて認定されたものの、鍵山（銀）、宇野（銅）の日本勢の後塵を拝して4位だった。

浅田、羽生とも故障を抱え、五輪の重圧もあって結果を残せなかったが、現女王である坂本の「ラストダンス」は果たして。